'Kevin De Bruyne was gelukkig als hij kon voetballen'

Kevin? Vader Herwig is een echte voetbalvader, als hij liefdevol vertelt over zijn zoon Kevin De Bruyne, de sterspeler van België. ‘Hij kon niet stilzitten. Vijf minuten kijken naar een filmpje van Woody Woodpecker, dat ging net.’

Gewoon een mooie film zien, met een verhaal en een clou, dat lukte niet. Nou ja, de video van Michael Owen mocht de kleine Kevin ook graag zien, de Engelse spits die glorieerde op het WK van 1998, toen Kevin een jaar of zeven was. De vader van zijn moeder Anne is bovendien Engels en supporter van Liverpool.

Meestal was de jongen vrijwel onafscheidelijk met de bal en altijd buiten in de weer. Met vriendjes, of anders alleen. Bloemen in de tuin? ‘Nee, wij niet’, zegt pa. ‘Bij ons kon hij rustig voetballen achter het huis. Bij anderen mocht hij soms alleen met links schieten. Anders schoot hij alle ruiten kapot.’

Het is feest in Drongen, bij Gent, op de eerste zaterdag in juni, bij de derde editie van de Kevin De Bruyne Cup, een jeugdtoernooi voor spelers tot 15 jaar, met AZ als latere finalist. In de ochtend is Josep Guardiola te gast, de trainer van De Bruyne bij Manchester City. De organisatie is, begrijpelijk, onwaarschijnlijk trots dat Guardiola speciaal op vrijdag naar Brussel vliegt, daarop naar Drongen reist, eet met bekenden en zaterdag de hele dag naar het toernooi kijkt.

Zenuwachtig is toernooidirecteur Jeroen Verhille geweest. Dat blijkt onnodig. De trainer stelt zich zo bescheiden op dat Verhille zich bijna overrompeld voelt. ‘Helemaal niets van hooghartigheid.’ Guardiola’s hart klopt voor jeugdvoetbal. Hij geeft ’s ochtends tips aan voetballers en gaat op honderden foto’s, onder de restrictie dat hij in de middag ongestoord voetbal wil kijken, vanachter glas in de loge van het stadionnetje.

Mede door Guardiola zijn de toeschouwersaantallen geweldig. Duizenden mensen, verkeersleiders, volle parkeerplaatsen. Dat de Spanjaard hier is, is ook een eerbetoon aan De Bruyne, de creatieve middenvelder van City, een van de mogelijke sterspelers bij het WK. En dat het een toernooi voor jongens tot 15 jaar is, is bewust zo gekozen. Het is bijna geen jeugdvoetbal meer, maar wel jeugdig voetbal. Het is de wereld van het echte doch relatief onbevangen voetbal, waar zaakwaarnemers rondneuzen, maar nog redelijk onzichtbaar zijn.

Symbolisch is dat een middenvelder van AZ met een bijna vertraagd ogende, fluwelen techniek, Kian Fitz-Jim, wordt uitgeroepen tot speler van het toernooi. Hij is een soort Kevin De Bruyne, maar dan anders. AZ overigens verliest in de finale de strafschoppenserie van Anderlecht.

Duizenden mensen omzomen de velden in Drongen. Ze drinken pils. Zij zijn trots op Kevin. Ze mogen op de foto met een afbeelding van Kevin. Ze kunnen een gesigneerd shirt van Kevin winnen. Ze kunnen hun hoofd door een gat steken en dan is het net of ze Kevin zijn, want zijn lijf zit eronder. De Belgische fanclub van Manchester City heeft een stand, verkoopt sjaals en parafernalia. De club is bij 39 matchen aanwezig geweest afgelopen seizoen en heeft 1400 leden.

Herwig De Bruyne, de vader van, bij een promobord van zoon kevin Foto Gerrit-Jan Ek

Nou ja, dat is niet alleen te danken aan De Bruyne. Het begon allemaal met Vincent Kompany, die al in 2008 naar City vertrok, als een van de eersten in het nieuwe project van de sjeiks. City was dit seizoen oppermachtig in de competitie. In een feesttent achter één van de doelen staat een tafel met de beker van de Premier League, bewaakt door twee beveiligers. Iedereen kan op de foto met de beker waaraan Kevin een groot aandeel leverde.

Het toernooi is een gezellige bedoening. Hé, daar is de vrouw van De Bruyne, Michèle Lacroix. Ja, ze wil best even wat vertellen aan de Volkskrant. Of nee, toch niet. Zoontje Mason, een dreumes nog, loopt zomaar weg, de drommen mensen in. ‘Sorry, ik moet achter mijn kind aan.’

Toernooidirecteur Jeroen Verhille vertelt later over de beroemdheid van De Bruyne, en wijst naar de andere kant van Drongen. ‘Daar, achter die bomenrij, misschien 800 meter van hier, daar woonde Kevin. Maar Kevin is niet meer die gewone jongen van Drongen. We hoeven niet te overdrijven door te stellen dat hij een van de beste voetballers van de wereld is. Iedereen wil iets van hem. Dat kan niet altijd.’ Liefst 400 vrijwilligers heeft de organisatie opgetrommeld, om het toernooi gladjes te laten verlopen. Het toernooi zal volgend jaar misschien weer groter zijn.

Herwig De Bruyne werkt tegenwoordig voor zijn zoon. Hij doet allerlei klussen, omtrent portretrecht en zo. Het is ook niet altijd gemakkelijk geweest voor de ouders van de voetballer. Jong als Kevin was, trok hij steeds verder van huis om te voetballen. Eerst gewoon bij Drongen. Als jongen van zeven vertrok hij naar de jeugd van AA Gent, en weer een jaar of zes later ging hij naar Racing Genk, aan de andere kant van het land. De opleiding was beter in Genk.

Pa en ma haalden hem zaterdag na de wedstrijd op en brachten hem zondag laat weer naar het gastgezin, en later naar het internaat. Kevin vond dat nooit zo erg, want hij wilde voetballen. Alleen voetballen. Herwig: ‘Hij was zo blij dat hij kon leven als een prof. Voetbal was altijd zijn passie. Hij was gelukkig als hij kon voetballen.’

Maar zij, zijn ouders, vonden het best moeilijk, gewoon omdat ze hun kind misten. ‘We reden 600 kilometer in het weekeinde.’ En als Kevin tegenwoordig in België is, is hij vaak in Genk, want daar komen zijn schoonouders vandaan en Michèle wil graag met de peuter bij haar ouders zijn. Dus reizen de ouders van Kevin geregeld naar Engeland. Dan kunnen ze voetbal kijken en hun kleinkind zien. ‘Vrijwel elke veertien dagen bezoeken we de thuiswedstrijd van Manchester City’, aldus Herwig.

Ja, het is een prachtige dag, de zaterdag van de Kevin De Bruyne Cup. De naamgever zelf voetbalt ’s avonds in een oefenduel voor het WK tegen Portugal. En dan komt de zondag. Op die dag is De Bruyne zelf te gast op het toernooi om de Kevin De Bruyne Cup. Dan is het weer feest in Drongen.