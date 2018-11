‘Je mag nu wel spreken van een Advocaat-effect’

Zelfs zonder spits, en ondanks abominabel voetbal voor rust, staat FC Utrecht na de 3-0-zege op ADO Den Haag zomaar vijfde in de eredivisie. Het is alweer de vierde overwinning op rij sinds Dick Advocaat het roer overnam van de ontslagen clubicoon Jean-Paul de Jong. Maar de 71-jarige coach is geen man van de euforie. Zijn droge commentaar: ‘Het was een uur lang niet om aan te gluren.’

Dick Advocaat langs de lijn. Beeld ANP Pro Shots

Het blijft een verademing om de oudste coach in het betaalde voetbal te zien veranderen in een gedreven dertiger die vaak meer energie lijkt te hebben dan zijn spelers. Gedegradeerd met Sparta, op zoek naar eerherstel met Utrecht; zo kan Advocaat toch tot zijn 80ste doorgaan? ‘Nou, niet zo lang hoor’, zegt hij, zondag in de Galgenwaard. ‘Maar ik voel me goed, ik zit er nog bovenop. Ik zeg wat ik vind en wat ik voel.’

Advocaat maakt indruk in Utrecht door onvermoeibaar de eeuwige jeugd uit te stralen. ‘Qua energie zou Advocaat net zo goed 40 jaar kunnen zijn’, zegt verdediger Timo Letschert. ‘Er zit nog zoveel vuur in die man.’ En aanvoerder Willem Janssen: ‘Je merkt niets van zijn leeftijd, Advocaat is nog even driftig als vroeger. Ik weet niet waar hij de energie vandaan haalt.’

Welgeteld één minuut zit Advocaat in de dug-out, daarna dribbelt hij onrustig langs de lijn, want er valt geen lijn te ontdekken in het spel van FCUtrecht. Hij fluit op zijn vingers, zijn handelsmerk, en gebaart dat de bal naar voren moet. ‘Ik ga de jongens toch eens vragen waar die angst vandaan komt.’ En grijnzend: ‘Ik heb ze in de rust wel even aangepakt.’

In 1966 maakte Advocaat zijn debuut als profvoetballer bij ADO, 52 jaar later spreekt hij de club uit zijn geboortestad Den Haag moed in na de tweede dreun in drie dagen. Donderdagavond leidde de door Utrecht uitgeleende back Giovanni Troupée met een onnozele terugspeelbal de afstraffing tijdens het bekerduel met Feyenoord in. Zondag demonstreert ADO-doelman Groothuizen een blooper, die zijn coach Fons Groenendijk terecht als ‘Comedy Capers’ typeert.

Je verzint het ook niet, een keeper die na alweer een onhandige terugspeel van Troupée besluit de bal aan te nemen en schrikt als hij de controle verliest. Cyriel Dessers profiteert optimaal van de bizarre inschattingsfout van Groothuizen en tikt de bal, die eerst tegen de paal stuit, in het lege doel: 1-0. ‘Sneu voor hem, maar het paste wel in het beeld van de wedstrijd’, erkent Letschert.

De selectie is niet in balans, stelt Advocaat. Toch heeft Utrecht geen spitsen nodig om wedstrijden te winnen. De centrale verdedigers kunnen ook scoren. Uit een corner legt Letschert de bal met het hoofd klaar voor Janssen: 2-0. ‘Een echte spitsengoal’, zegt hij grijnzend. Het is zijn tweede doelpunt uit een spelhervatting. ‘Ik noem het bonusdoelpunten, maar we zullen toch echt gemakkelijker aan de goals moeten komen.’

Aan Voetbal International biechtte Janssen op dat oud-speler De Jong bij zijn aanstelling als hoofdtrainer al ‘met 4-0 achterstond’. Het krediet van publiekslieveling De Jong was snel verspeeld, er is volgens Janssen veel veranderd onder de regie van zijn krasse opvolger. ‘Je mag nu wel spreken van een Advocaat-effect. De speelwijze is anders, we gingen van 4-4-2 naar een concept met drie spitsen. En we zakken bij balverlies wat verder in.’

Prikkelen

Controle zal het bij Advocaat altijd winnen van avontuur. Maar hij weet zijn spelers te raken. Letschert: ‘Hij heeft humor, maar kan ook hard en confronterend zijn. Voor de wedstrijd tegen ADO sprak hij met mij en gaf dingen aan die volgens hem beter konden. Advocaat probeert je altijd te prikkelen, daarvoor heeft hij zo zijn trucjes. Ik geef toe dat het bij mij ook is gelukt. Het is een van zijn kwaliteiten om het maximale uit een speler te halen.’

Advocaat dirigeert en ontspant ook niet als Joris van Overeem na een knappe demarrage van Gyrano Kerk de 3-0 binnentikt. ‘Hij laat je nooit met rust’, zegt Janssen. ‘Dat gif zit nog steeds in hem en hij brengt het ook in de ploeg. Advocaat is een voetbaldier en confronteert ons vaak met spelmomenten uit buitenlandse wedstrijden. De trainer ziet en volgt nog alles.’

Letschert keerde vanuit Sassuolo in de Italiaanse Serie-A terug naar Utrecht om ritme op te doen na chronisch blessureleed. Brengt Advocaat hem terug naar de Oranje-selectie, waartoe hij voor zijn kruisbandoperatie behoorde? Letschert: ‘Ik lees soms uitspraken van spelers over het Nederlands elftal en denk dan: hou je klep dicht en ga eerst voetballen. Dat doe ik dus zelf ook.’

Toch geeft Advocaat hem graag een duwtje in de rug. ‘Kijk met hoeveel flair hij verdedigt. Wat mij betreft komt Timo weer in beeld bij het Nederlands elftal. Maar hij is soms licht ontvlambaar en moet nog constanter worden.’

Zo is Advocaat bij Utrecht de strenge meester en vaderfiguur ineen. Binnen twee maanden heeft hij de ambitie van Utrecht om zich te kwalificeren voor Europees voetbal gerechtvaardigd. Plakt hij er in dat geval nog een jaartje aan vast? Advocaat: ‘Vind je het erg dat ik daar nog niet aan denk?’