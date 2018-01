'Je kunt nog best leren surfen op je veertigste, maar dan wel graag met wat luxe'

'Surfen is geen sport, het is een levenspad', mompelen ervaren surfers graag rond hun illegale kampvuur op het strand. Mijn pad was het niet. Natuurlijk bewonderde ik als tiener de foto's uit Hawaii van blonde goden die koeltjes uit een glinsterende blauwe tunnel opduiken, en dagdroomde ik over sportieve meisjes die met mij in een Volkswagenbusje langs de oceaan wilden kamperen. Het kwam er alleen niet van.



Tot ik een half leven later een verhaal in The Financial Times lees over een nieuw hotel in Marokko waar veertigers en vijftigers hun dag beginnen met yoga op het dak, gevolgd door gedegen lessen in de populairste lifestylesport ter wereld en eindigend met een schoudermassage in de spa na al dat peddelen in de branding.