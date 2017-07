'Je hebt maar een fractie van een seconde om de foto te maken'

Vandaag staat een rustdag gepland voor de renners. Wat staat er voor jou op het programma?

We kunnen een beetje relaxen en koffie drinken

'De verplaatsing vooral. We hebben vannacht al een groot deel van de vijfhonderd kilometer van oost naar west afgelegd. De rustdag in de Tour staat normaal gesproken in het teken van persconferenties bij de hotels, maar dat valt vandaag reuze mee. We kunnen een beetje relaxen en koffie drinken. Ook weleens lekker.'



