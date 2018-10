‘Intuïtief handelen geeft die milliseconde extra om raak te slaan’

Lonneke Slöetjes in actie tegen China. Beeld EPA

Dus even geen @lonsloet, met Engelstalige berichten over de opvallende verrichtingen van het Nederlands vrouwenteam bij het WK. De hele sportwereld in Nederland heeft het over die opmerkelijke, lange en sympathiek ogende vrouw, die bij de wereldtitelstrijd liefst 238 punten bijeen smashte (200), blokkeerde (14) dan wel serveerde (24).

Slöetjes is vereerd over alle aandacht. ‘Onze sport trekt niet vaak alle aandacht. Nu dan wel. Dat snap ik ook. Maar heel tof om te horen dat het zo leeft in Nederland. Dat zelfs in talkshows over ons wordt gesproken, leuk en goed, zeg ik dan.’

Op last van bondscoach Jamie Morrison proberen de veertien speelsters van het nationale team zich wat af te sluiten van alle opwinding en de aanmoedigingen van het thuisfront. De halve finale tegen het favoriete Servië, vrijdagochtend 6.40 uur Nederlandse tijd, eist alle concentratie op.

Slöetjes, die haar speeltijd verdeelt tussen haar club bij VakifBank Istanbul en de nationale ploeg, slaapt matig tijdens het toernooi. ‘Dit is niet iets van dit WK. Dat is bij mij altijd wel zo bij belangrijke wedstrijden. Champions League, EK’s.

‘Ik heb wel geprobeerd dat te verbeteren door te mediteren. Na zo’n grote wedstrijd als tegen Amerika slaap ik pas tegen 3 uur ’s nachts. Het put me niet uit. Er zijn dagen dat ik in de middaguren bijslaap. Dit toernooi is lang. We zijn aan wedstrijd 12 toe. In de eerste ronden heb ik niet diep hoeven gaan. Ik houd het goed vol.’

Beeld EPA

Top-3 van de wereld

In Rio 2016 werd de Nederlandse al gekozen tot beste aanvalster van het olympisch toernooi. In Japan begint elk persbericht van het WK met een superlatief over haar. Jamie Morrison, een bedaarde rekenaar, vindt Slöetjes top-3 van de wereld. Oud-bondscoach Peter Murphy acht haar ‘misschien wel de nummer één’.

Slöetjes (27) wijst graag naar al die andere toppers, van andere landen. ‘Zhu Ting, de Chinese, is enorm goed. Boskovic van Servië, die is bizar sterk. Ze lijkt wel een man. En ik noem ook Egonu, de aanvalster van Italië.’

Tijana Boskovic, het linkshandige aanvalswapen van Servië, noemt zij met name als het gaat over de kunst van het hard slaan. ‘Ik heb er nooit zo over nagedacht. Maar zij heeft baat bij een snelle arm. Ik niet. Ik heb geen spierballen. Ik moet het hebben van de snelheid van mijn aanloop. Die moet snel zijn om die bal vaart te kunnen geven. Boskovic kan het ook met een langzame aanloop.’

Vorig jaar, in de finale van het EK in Bakoe, werd Nederland kapotgeslagen door Boskovic. Slöetjes maakte slechts 10 punten; een dieptepunt in haar interlandcarrière. Er waren tranen. Nu Servië weer de tegenstander is, doet ze de herinnering aan die teleurstelling met een grap af. ‘Weet je, als ik morgen slecht speel, dan ligt het aan jou.’

Hyperbewust

Ze heeft andere voornemens. Ze vertelt van haar contact met Henriëtte Weersing, een legendarische voorganger op de positie van hoofdaanvaller (diagonaal, red.). Weersing vergeleek Slöetjes met haarzelf, de een uit het noorden, de ander uit het oosten. Rustig, de kat uit de boom kijkend en pas later bepalend in het nationale team.

‘Ik heb veel met Harry (bijnaam, red.) gesproken toen zij nog teammanager van onze ploeg was. Ik zat te ‘strugglen’ na een eerste verloren Champions Leaguefinale. Harry zei: je wilt niet weten hoeveel finales ik heb verloren, tot alles op zijn plaats viel. Dat soort adviezen van zo’n topper helpen echt.’

Beeld AFP

Slöetjes vertrouwt op haar gevoel. Hard slaan is één, weet zij, maar gericht slaan, de gaatjes in de blokverdediging vinden, is twee. ‘Na de wedstrijd tegen Amerika kon ik niets meer bedenken, over hoe het was gegaan. Dat was denk ik de flow, de roes zo je wilt. Maar tijdens die drie sets na onze 2-0-achterstand was ik me hyperbewust van alles dat ik deed. Je ogen zien alles. Je hebt een wijd beeld. Ik was in die fase drie keer zo scherp als normaal.

‘Nadenken in dat soort situaties heeft geen zin. Ik doe dan alles op mijn intuïtie. De denkstand kost tijd. Intuïtief handelen geeft die milliseconde extra om raak te slaan. Het is de moeilijkste balans die er is. Tegen de Amerikanen stonden we met de rug tegen de muur, ik was enorm gemotiveerd. In een roes kon ik die 38 punten halen. Kort na zo’n wedstrijd kun je dat echt niet terughalen.’

Dartel veulen

Slöetjes werd met Nederland vierde bij de Spelen, ‘de kutste plaats die er is’, sprak zij in Rio. Nu in Yokohama kan het alle kanten nog op. ‘Als Peter Murphy zegt dat wij wereldkampioen kunnen worden door onze brede bank, dan wil ik hem daarvoor bedanken. We doen het als team en we gaan ervoor. Aan het eind van de rit zien we wel waar we staan.’

De vraag is hoe hoog ze dan zal springen. Nu beëindigt de 1.92 meter lange atlete elk punt met een sprongetje dat doet denken aan een dartel veulen. ‘Vroeger bij Longa deed ik dat nog niet. Toen was nog een beetje Bambi op het ijs, dat durfde ik niet. Nu is het gewoon zo, omdat ik zo excited ben als ik een punt maak.’