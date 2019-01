‘In de top-10 wordt je ineens een prooi. Let maar op: Bertens wordt een schietschijf’

Een gebalde vuist en een optimistische tekst in de laatste Instagram-post van Kiki Bertens. Ondanks het verlies vrijdag in de halve finale van het tennistoernooi in Sydney, vertrok ze vol goede moed richting Melbourne, waar maandag de Australian Open begint. Daar geldt de 27-jarige Bertens, de nummer negen van de wereldranglijst, volgens diverse oud-speelsters als een outsider voor de winst.

Bertens, in het geel gestoken door haar nieuwe sponsor Fila, oogde fit tijdens haar partijen op de blauwe hardcourtbanen in Australië. In de eerste ronde van de Australian Open treft ze maandag de Amerikaanse Alison Riske, de nummer 48 van de wereld, van wie ze tweemaal eerder won. Pas in vierde ronde kan ze met Sloane ­Stephens, de nummer vijf van de wereld en US Open-winnaar van 2017, een hoger geplaatste speelster tegenkomen. Bertens kwam in eerdere edities nooit verder dan de derde ronde.

‘Dat is de luxe van een geplaatste status’, zegt Kristie Boogert, die in 1996 haar hoogste ranking op de wereldranglijst behaalde: 29. ‘Zo’n hoge plaats als Kiki had ik ook wel gewild tijdens mijn carrière. Dat betekent namelijk dat je de eerste paar rondes van een grandslamtoernooi altijd tegenover lager geplaatste speelsters komt te staan. Natuurlijk moet je die wedstrijden nog wel winnen. Maar de kans dat je ver in het toernooi komt, wordt wel groter.’

Geen dubbelspel

Door haar prestaties in 2018 kan Bertens het zich financieel veroorloven zich volledig op haar solocarrière te richten. Ze verdiende vorig jaar bijna 3 miljoen euro aan prijzengeld. Tijdens de grandslamtoernooien komt Bertens niet meer uit in het dubbel. ‘Heel oneerbiedig gezegd was ze niet zolang geleden een broodtennisster. In 2017 verdiende ze ongeveer een miljoen dollar, waarvan drie ton in het dubbel. Ze vond het leuk, absoluut, maar dat geld speelde mee. Nu heeft ze een totaal ander referentiekader’, zei coach Raemon Sluiter daarover in een interview met AD Sportwereld.

Komt Bertens zonder het dubbelspel geen wedstrijdritme tekort op een grandslamtoernooi, waar om de dag een wedstrijd wordt gespeeld? Elise Tamaëla, de fysieke coach van Bertens, denkt van niet. Aan de telefoon vanuit Australië: ‘Natuurlijk heeft een tennisser wedstrijden nodig om beter te worden. Alleen uitzonderlijke spelers als Rafael Nadal kunnen uit het niets pieken op een groot toernooi. Voor Bertens ligt dat anders. Maar door hard te trainen op de dagen waarop ze normaal zou dubbelen, kan ze zich nog beter voorbereiden op haar singles.’

Bertens mag als speelster uit de top-10 nog maar een beperkt aantal toernooien uit de laagste categorie spelen. Op de kleinere toernooien kunnen topspeelsters zelfvertrouwen opdoen. Toch verwacht Tamaëla niet dat de nieuwe status problemen oplevert. ‘Heel veel zal haar wedstrijdschema toch niet veranderen ten opzichte van voorgaande jaren.’

Getipt door Navratilova

De bescheiden Bertens kan zich dit jaar niet meer verschuilen. Bij haar plek in de top-10 hoort ook iets anders. De verwachtingen zijn hooggespannen. Martina Navratilova, een van de beste tennissers aller tijden, tipt Bertens als een van de mogelijke grandslamtoernooiwinnaars.

Het Twitteraccount van de Women’s Tennis Association – met iets minder dan 800 duizend volgers – bericht sinds Bertens’ aankomst in Australië bijna dagelijks over de Nederlandse.

‘Er is inderdaad veel aandacht voor Kiki’, zegt Tamaëla. ‘Maar die status is geen dagelijks onderwerp van gesprek. Ze heeft keihard gewerkt om in die top-10 te komen. Nu is het kijken wat dit jaar brengt. Dat doet ze zonder zichzelf extra druk op te leggen.’

Tegenstanders zullen haar anders benaderen, denkt Tamaëla. Dat onderschrijft Sven Groeneveld, de voormalige coach van Maria Sjarapova, Monica Seles en Mary Pierce. ‘In de top-10 wordt je ineens een prooi. Let maar op: Bertens wordt een schietschijf.’

Waar de Nederlandse voorheen nog relatief zonder druk haar partijen kon spelen tegen vrouwen die hoger dan zij geplaatst waren, is ze nu zelf de te kloppen vrouw. Groeneveld: ‘Voor laaggeplaatste spelers is het natuurlijk geweldig om van iemand uit de top-10 te winnen. Dan halen ze thuis de krantenkoppen. Dat gaat Bertens merken. Tegenstanders zullen alles-of-niets spelen. Bij verlies is er voor die vrouwen namelijk niks aan de hand.’

Geloof in winst

Of Bertens het komende jaar een grandslamtoernooi kan winnen, zoals Navratilova voorspelde? Ook voormalig Wimbledonwinnaar Richard Kraijicek en bondscoach Paul Haarhuis geloven erin. ‘Waarom niet?’, zegt Boogert, die tenniscommentator is. ‘De top bij de vrouwen is ontzettend breed. Iedereen kan van iedereen winnen.’

Ter illustratie: de laatste acht grandslamtoernooien werden door acht verschillende vrouwen gewonnen. Bertens ontwikkelde zich de afgelopen jaren van gravelspecialist tot allrounder en behaalde op Wimbledon vorig jaar de kwartfinale. ‘Er is op dit moment geen Serena Williams die het vrouwentennis domineert. Winnen is verschrikkelijk moeilijk. Maar waarom zou het niet kunnen?’, vraagt Boogert zich af. ‘Ze is mentaal ook weer gegroeid.’

Twee jaar geleden nog overwoog Bertens te stoppen met tennis vanwege faalangst en paniekaanvallen. Dat gaat volgens Tamaëla, naast fysiek coach ook fysiotherapeut en klankbord van hoofdcoach Sluiter, geen rol meer spelen. ‘Ach, daar is zo veel over gezegd en geschreven, misschien wel te veel. Sterker: ik denk dat ze mentaal een van de sterkere spelers in het circuit is. Goed, ze haat het om te verliezen. Die instelling moet je ook hebben als topsporter. Maar Kiki kan er nu wel tegen. En stel dat ze er nu op de Australian Open al vroegtijdig uitligt, betekent dat niet dat ze daar nog nachten wakker van ligt. Dan volgen er dit jaar voor Kiki nog heel veel mooie kansen om te laten zien hoe goed ze is.’