Jimmy Demmers Foto Guus Dubbelman

De eerste keer dat hij het merkte was bij een kwalificatiewedstrijd voor de Europese kampioenschappen, zondag 18 februari 2018 in Alkmaar. Trampolinespringen is naast een technische sport vooral ook een mentaal spelletje: zit het in je hoofd niet goed, dan gaan de sprongen ook verkeerd. En precies dát gebeurde er.

Ineens lag Jimmy Demmers, meervoudig Nederlands kampioen, in topsporthal De Meent naast de trampoline. ‘Dat was’, zegt hij nu, ‘het moment waarop ik besefte: er is iets aan de hand. Maar wat?’

Demmers (25) maakte vorige week bekend per direct te stoppen. Motivatieproblemen, gaf hij als reden op. Plus, zoals hij het in het persbericht noemde, ‘een verhoogd bewustzijn van de risico’s van de sport’.

Demmers kon door die angst niet meer onbevangen vliegen. En juist daarom was hij als jonge turner ooit gaan trampolinespringen. ‘Dat dode punt, het moment dat je als het ware hangt in de lucht, dat is het lekkerste gevoel dat er bestaat’, zegt hij. ‘Het is alsof je zweeft.’

Focus en flow zijn de toverwoorden bij trampolinespringen. Hoe hoger de sprong, hoe langer de tijd in de lucht (time of flight) en hoe moeilijker het is om precies weer op het rode kruis te belanden om de volgende sprong in te zetten.

Demmers: ‘Eén kleine afwijking kan in de lucht een verplaatsing van zomaar drie meter opleveren. Die moet je corrigeren, terwijl je onderwijl aan dubbele salto’s met meervoudige schroeven bezig bent. Daarom vergt deze sport honderd procent concentratie.’

Hoe langer hij aan trampolinespringen deed, hoe hoger en moeilijker zijn sprongen werden. Altijd was er honger naar meer. Mondiaal gezien schurkte hij tegen de middenmoot aan. In 2016, op de EK in het Spaanse Valladolid, werd hij twaalfde bij het synchroonspringen en 39ste bij het individueel springen.

Twijfel

Die laatste notering bracht hem aan het twijfelen. ‘Ik stelde mezelf de vraag: ‘Is de top-8 van de wereld bereikbaar voor mij of zal het in de toekomst de middenmoot blijven?’ Diep in zijn hart wist hij het antwoord al.

Het bleek het begin van het einde. Nadat hij zich steeds vaker de vraag was gaan stellen waarom hij elke dag drie uur in de trampolinehal doorbracht, merkte hij dat zijn motivatie afnam. Demmers begon met iets dat topsporters nooit moeten doen: nadenken. ‘Er kwam ruimte in mijn hoofd’, zegt hij. ‘Ik ging tijdens sprongen aan heel triviale dingen denken: wat eet ik vanavond? Wat voor weer is het buiten?’

Er slopen foutjes in zijn routines. Kleine foutjes weliswaar, maar met grote gevolgen. Soms viel hij op de mat. En als hij niet viel, dácht hij wel aan vallen. ‘Trampolinespringen is geen gevaarlijke sport. Maar wel als je je volle verstand er niet bij hebt.

‘Wat ook meespeelde: naarmate je ouder wordt ga je meer stilstaan bij de gevaren van de sport. Je hebt een eigen huis, een baan, in de toekomst kinderen. Weegt dat wel op tegen de risico’s?’ Zo verloor Demmers de belangrijkste eigenschap voor een trampolinespringer: onbevangenheid. ‘Ik verstijfde, letterlijk.’

Jimmy Demmers Foto Guus Dubbelman

Dieptepunt

Op die zondag in februari timede Demmers helemaal verkeerd. Hij belandde tijdens de vrije oefening op de mat, naast de trampoline. Nota bene in topsporthal De Meent in Alkmaar, de thuisbasis van zijn club Triffis. Ouders en vriendin op de tribune. ‘Ik merkte het al met inspringen. Ik wilde maar niet in die flow komen.’

Hij begon zichzelf te analyseren. ‘Normaal ben je altijd bezig om hogerop te komen. Dan ligt er een EK of WK in het verschiet, waarin je wilt schitteren. Maar omdat ik voor mezelf had geconcludeerd dat de wereldtop onbereikbaar was, verdween het heilige vuur in me. Het was een waakvlammetje geworden.’

Hij praatte erover met zijn ouders, met zijn vriendin, zijn coach, tevens mental coach. Die liet hem op trainingen maar een beperkt aantal oefeningen doen, om zo maar die focus terug te krijgen. Soms werkte dat, meestal niet.

Het dieptepunt: een kwalificatiewedstrijd voor de NK in Apeldoorn. Demmers: ‘Ik blokkeerde volledig. Mijn hersenen gaven het signaal aan mijn lichaam dat het niet meer ging. Ik stond voor de jury en dacht: wat doe ik hier nog? Ik meldde me af. Het ging gewoon niet meer.’

In juni werd hij Nederlands kampioen synchroonspringen. Daarna sprong hij nog bij een internationale wedstrijd in Portugal. Na die wedstrijd zat hij samen met zijn coach langs de kant. Ze hoefden het elkaar niet eens met woorden te vertellen. ‘We wisten allebei: dit was het dan.’

‘Trampolinespringer is bang en stopt’, kopte De Telegraaf. Demmers kan er niet mee zitten. ‘Het is niet alleen angst geweest. Motivatie en angst zitten aan elkaar vastgeklonken. Mis je het een, dan krijg je het ander. Ik denk dat veel topsporters met dit probleem zitten. Ik hoop met mijn besluit dat het meer bespreekbaar wordt.’

Voorlopig wacht hem een leven zonder de trampoline. Wellicht zien ze hem in de toekomst terug als bestuurslid of trainer. ‘Mijn motivatie mag dan zijn verdwenen, de liefde voor de sport blijft altijd.’