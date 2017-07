'Ik moet bekennen dat ik mijn Tour-radio thuis heb laten liggen'

Wist je op de slotklim in Saint-Vidal dat hij op kop reed?

'Ik wist dat hij in de kopgroep zat, maar niet dat hij alleen reed. We wilden eigenlijk op de berg daarvoor staan, op de Col de Peyra Taillade, maar daar was het zó druk. Als de renners voorbij komen, vormen toeschouwers een soort van erehaag. Dan heb je waarschijnlijk petten, tassen en armen op de foto. Dat was geen optie. We zijn doorgereden naar Saint-Vidal, waar ik een mooi straatje ontdekte. De zon scheen vol in de lens, maar ik wilde hem daar toch maken, op een muurtje.



'Ik had ontzettend veel tegenlicht, kreeg eigenlijk een silhouet, dus ik moest de foto overbelichten. Je krijgt daardoor heel veel wit om de coureur, maar dan is hij wel goed te zien. Er stonden geen mensen, dat vind ik wel prettig.



'Op het moment dat hij me passeerde, wilde ik nog een beeld maken. Nu scheen de zon van opzij, een stuk beter. Bauke dreigde echter onder me door te rijden, waardoor ik de foto met mijn groothoeklens niet kon maken. Maar toen stak hij precies over, over die goot in het midden van de weg. Een gelukje.'