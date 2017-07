'Ik heb met één hand zitten knokken en met de andere zitten fotograferen'

Precies op dat moment barstte hij in huilen uit.

'Dat was wel mooi. Ik kon onder zijn arm door kijken en zag zijn enorme spierbundels. Het is wel een Jerommeke.



'In Marseille had ik de nodige mazzel. Ik was druk met het afwerken van de foto's en was daardoor pas een half uur voor de start van Froome in het stadion. Ik wist niet wat ik wilde maken en heb achter het startpodium een foto van Froome gemaakt. Het mocht allemaal. Bij de finish twijfelde ik waar ik moest staan. Toen Froome aankwam stond ik achter een dranghek, terwijl twintig fotografen zich op Froome storten. Ik was te laat.



'De enige mogelijkheid om bij hem te komen was kruipend over de grond. Ik werd direct vastgegrepen door een vrouw van de organisatie, die was sterk zeg. Ik heb met één hand zitten knokken en met de andere hand zitten fotograferen. Ik kon de prachtige plaat maken met de hand voor en de lach op zijn gezicht.'