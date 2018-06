Morocco's forward Noureddine Amrabat listens to the national anthem before the Russia 2018 World Cup Group B football match between Spain and Morocco at the Kaliningrad Stadium in Kaliningrad on June 25, 2018. / AFP PHOTO / Attila KISBENEDEK / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - NO MOBILE PUSH ALERTS/DOWNLOADS Foto AFP

Nordin Amrabat is een van de meestbesproken spelers van dit WK, De in Naarden geboren Marokkaanse international (31) liep in de eerste wedstrijd tegen Iran een hersenschudding op, was desondanks de duels erna tegen Portugal en Spanje de uitblinker aan Marokkaanse zijde. Tussendoor hekelde hij een aantal scheidsrechterlijke beslissingen. Op dinsdagmiddag, nog geen twintig uur na het laatste treffen met Spanje, heeft hij tijd voor een telefonisch interview.

Wat een goede verbinding. Je zit toch in Rabat?

‘Nee, ik ben alweer in Nederland.’

Huh?

‘Ja, sinds gisteravond al. We zijn direct teruggevlogen. Het is wel een beetje raar, maar alles lijkt alweer vergeten. We gaan over tot de orde van de dag.’

Gaat dat zo snel? Dit was toch het hoogtepunt van je loopbaan waar je al maanden mee bezig was? Maandag oogde je nog heel emotioneel.

‘Misschien komt het besef pas later. De voetballerij gaat altijd door. Natuurlijk was het een heel indrukwekkende ervaring met al die enthousiaste Marokkaanse fans. Maar ik heb al veel meegemaakt.’

Speelde je daarom zo onverschrokken?

‘Als de wedstrijd begint, vergeet ik alles eromheen en ga ik er honderd procent voor. Ik geef altijd alles op de training en in wedstrijden, dan kun je niet falen. Ik vind het ook niet erg om mezelf weg te cijferen, om dan weer back en dan weer buitenspeler te zijn. Al was het wel jammer dat rechtsback Dirar geblesseerd was tegen Iran en ik back moest spelen. Met ons samen op rechts hadden we zeker gewonnen.’

Amrabat in duel met Iniesta. Foto Getty Images

Zijn de beoogde sterren Ziyech en Benatia ook tevreden over hun toernooi?

‘Tuurlijk, dit is een teamprestatie. We hebben gevochten als leeuwen. Ik ben trots op iedereen en de fans zijn ook trots op ons. Tegelijkertijd voel ik teleurstelling, we hadden het verdiend om door te komen. Zeker tegen Iran en Portugal verdienden we meer. Kansen zat. Ronaldo stond de hele tweede helft op de middenlijn.’

Je laatste woorden op het WK waren ‘VAR is bullshit’ recht in de camera.

‘Ja, dat is toch zo? Of nou ja… de VAR (videoscheidsrechter, red.) is op zich prima, maar dan moet die wel consequent gebruikt worden. Tegen Portugal waren er zeker twee momenten dat de VAR had moeten ingrijpen. Toen er bij Spanje een doelpunt werd afgekeurd greep de VAR wél in. Ze moeten gewoon elk team twee keer de kans geven om de VAR in te schakelen. Dit was niet eerlijk. We hadden scheidsrechters uit Oezbekistan en Amerika, die waren zwaar onder de indruk van Portugal en Spanje.’

Ziyech en Amrabat. Foto ANP Pro Shots

Je stelde eerder tegen de NOS dat de Amerikaanse scheidsrechter Geiger al in de eerste helft van de wedstrijd tegen Portugal om het shirt van Pepe vroeg. De FIFA kwam met een statement waarin dit ontkend werd en riep op tot sportiviteit. Heb jij zelf nog iets gehoord?

‘Nee, ik heb alleen dat statement gelezen in de media. Ik begrijp wel dat de scheidsrechter ontkende. Er is hem gevraagd of hij een shirt aan Ronaldo vroeg. Dat hadden de buitenlandse media namelijk van mijn uitspraken gemaakt. Maar hij vroeg het shirt aan Pepe. Tijdens de wedstrijd! Hoe kan hij nog optreden tegen Pepe als hij net zijn shirt heeft gevraagd? Doe het dan na afloop.’

Is het gangbaar om als speler je shirt aan een scheidsrechter te geven?

‘Ha, volgens scheidsrechter Bas Nijhuis vragen ze er niet zelf om, maar geven spelers uit zichzelf hun shirt. Geloof me, dat doet niemand. Zelfs bij een tegenstander geef je je shirt alleen als hij erom vraagt. Denk jij dat Messi uit zichzelf zijn shirt gaat geven aan een scheidsrechter?’

Heb je meer een band gekregen met Marokko?

‘Ja, natuurlijk. Alles was fanatisch geregeld door de bond. De fans waren geweldig. Ik was altijd al een enorme fan van het land. Je zou er op vakantie moeten gaan, dan snap je me. Echt, moet je doen, man. De Nederlandse buren van mijn ouders zijn een keer gegaan en willen niet anders. Het land heeft alles, is prachtig en de mensen zijn superwarm, superlief.’

Kreeg je het idee dat veel autochtone Nederlanders achter het Marokkaans elftal stonden, omdat er vijf in Nederland geboren spelers bij waren?

‘Ik vond het geweldig dat Humberto Tan, Louis van Gaal en Johnny de Mol in filmpjes hun steun voor ons uitspraken. Maar ik zag veel reacties van mensen hoopten dat we er snel uit zouden liggen. Dus ik denk niet dat er veel veranderd is. Al zijn de Nederlandse mensen die ons persoonlijk kennen heel trots op ons.’