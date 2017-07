'Ik focus me op Chris Froome, iedereen verwacht dat hij vandaag wint'

Ha Klaas Jan! De Tour is bijna ten einde. Hoe is het ermee?

'Het is bloedheet hier, in de perszaal bij het voetbalstadion van Olympique Marseille, de start- en finishplaats van de tijdrit. Ik was vannacht tot half vier bezig om wat foto's bij elkaar te scharrelen voor de krant van maandag. Dat is niet makkelijk, want de beste foto's hebben al in de krant gestaan.'



'Ik zat er gisteren aardig doorheen, dus we hebben eerst ergens lekker gegeten en gedronken. Toen was ik weer het mannetje. Ik geloof dat ik rond twaalf uur 's nachts begon.'