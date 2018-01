'Ik ben een stugge Drent, maar als ik daaraan terugdenk, word ik weer emotioneel'

'Een vierde plek op de 10 kilometer in Sapporo in 1972 is mijn beste Olympische prestatie geweest. Als ik een goeie dag had, kon ik Ard Schenk of Kees Verkerk verslaan, maar op dat moment stak Ard in bloedvorm: hij won drie gouden medailles. Nee, ik was niet jaloers. We leverden strijd, maar dan wel op de ijsbaan. Daarbuiten zorgden we ervoor dat we het naar ons zin hadden.