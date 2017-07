'Iedereen moest voor ons zijn stoeltje opklappen. Dan voel je je wel de koning, hè!'

Ik was helemaal kapot gisterenavond. Normaal gesproken slaap ik niet eerder dan twaalf uur, maar ik was om elf uur al in slaap gevallen

'Het was gisteren een dag van afwerken, want we waren om 07.00 uur al bij de finish. Het was leuk om te zien hoe die mannen van Movico de podia opbouwen. Ik heb daar 25 foto's bewerkt en ben daarna pas het parcours opgekomen. Op de klim vond een unieke gebeurtenis plaats. We reden ons in eerste instantie helemaal klem, kwamen er na heel wat wringen toch weer door en reden duizend mensen tegemoet aan de voet van de Mûr de Péguère. Blijkbaar wisten zij ook niet dat ze de berg niet op mochten. Achter de afzettingen zag ik thermoskannen, kratten bier en barbecues.'



'We dachten dat we helemaal geklopt waren, maar toen gebeurde iets wat ik nog nooit had meegemaakt. Binnen een minuut werd de hele kruising door vijf agenten schoongeveegd, speciaal voor ons. Iedereen moest zijn stoeltje opklappen. Dan voel je je wel de koning, hè. Maar het was wel bizar, zo'n lege berg. Er liepen alleen wat verzorgers rond. En ik.'