'Het ging mij niet eens om dat podium, dit was gewoon heel slecht voor de sport'

Wispelturige stewards

Verstappen doelde op de Australiër Garry Connelly, de man die volgens hem ook al een rol speelde bij de dubieuze straf die hij vorig jaar in Mexico kreeg, waardoor hij net als in Austin kort voor de podiumceremonie uit het wachthok werd gehaald vanwege een tijdstraf. 'En in Japan had hij me ook bijna een straf bezorgd als Mercedes had besloten in beroep te gaan.' Volgens Verstappens teambaas Christian Horner was het 'nutteloos' om tegen de straf van Verstappen in beroep te gaan.



Hij laakte na de race vooral de wispelturigheid van stewards in de Formule 1. 'Sommigen zijn goed, anderen niet. We steken zo veel geld in deze sport. Dan wil je constante scheidsrechters. Dit soort beslissingen zijn niet te begrijpen. Hoe kun je zeggen dat wat Max deed niet mag, en wat Bottas deed wel? In iedere andere sport is uit, uit. Of sta anders alles toe.'



Dat Verstappen na de race besloot hard uit te halen naar de stewards, vond hij niet erg. 'Als hij had gezegd blij te zijn met dit besluit, was ik juist verrast. Hij heeft het recht zijn mening te geven. Emoties lopen hoog op in sport.' Dus wilde hij ook geen oordeel vellen over de vileine tweets van Jos Verstappen.



'We leven in een wereld met vrijheid van meningsuiting. Ook op sociale media, volgens mij hebben we een Amerikaanse president die daar ook flink van gebruikmaakt. Het is niet vreemd dat een gefrustreerde racevader dat platform ook gebruikt.'



De teambaas baalde vooral dat Verstappen zijn podiumplek was ontnomen. Horner: 'Hij had hem verdiend, hij reed een sterke race en het was een geweldige inhaalactie op Kimi. Die had er ook geen problemen mee. Volgens mij schaamde hij zich zelfs een beetje om op het podium te staan.'