Harry Kane laat Lionel Messi en Cristiano Ronaldo achter zich en wordt topscorer van het jaar

Meer dan elders wordt deze werklust in Engeland gewaardeerd. Maar het zijn de doelpunten die hem onsterfelijk maken. Voor de 56 doelpunten in alle competities had hij slechts 52 wedstrijden nodig. Ter vergelijking: Messi scoorde zijn 54 goals in 64 wedstrijden.



Dat Kane in de sterkste competitie van Europa speelt, maakt de prestatie nog knapper. Opvallend is dat hij dertig van zijn doelpunten in uitwedstrijden scoorde, een teken dat hij vooral in de counter levensgevaarlijk is.



De Spurs-fans vinden het prachtig, temeer omdat de 1.88 meter lange spits een plaatselijke held is. 'Harry Kane is one of our own', zingen ze trots. Harry Edward Kane groeide op in het Noord-Londense Walthamshow, in een half-Ierse familie van Spurs-fans. Tot zijn teleurstelling werd de acht jaar oude Harry afgetest door Spurs, waarna hij naar de jeugd van rivaal Arsenal ging, maar ook daar werd hij na een seizoen te licht en langzaam bevonden.