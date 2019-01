‘Gio’ houdt de eer aan zichzelf

Een half etmaal na de belangrijke bekerzege op Fortuna Sittard van woensdagavond heeft Giovanni van Bronckhorst bij de directie van zijn club aangegeven na dit seizoen te stoppen als hoofdtrainer van Feyenoord. Van Bronckhorst sprak gistermiddag op de site van Feyenoord van een ‘heel moeilijke beslissing, want Feyenoord zit in mijn hart’. Uiteindelijk volgde hij na lang nadenken zijn gevoel. ‘Zoals ik dat altijd heb gedaan.’

De timing om hiermee naar buiten te treden is enigszins pikant. Zondag speelt Feyenoord de Klassieker tegen Ajax. ‘De spelersgroep reageerde emotioneel’, meldde de coach.

Nieuwe prijs

Hoewel de Rotterdamse club allang is afgehaakt in de titelstrijd kan een goed resultaat tegen de grote rivaal het seizoen nog enig cachet geven. De komende dagen zal het vooral over het vertrek en de opvolging van Van Bronckhorst gaan. Anderzijds ging het daar toch al maanden over en is de stemming bij de aanhang redelijk opgetogen na de 4-1-winst op Fortuna Sittard. Daardoor staat Feyenoord in de halve finale van de KNVB-beker. Een nieuwe prijs lonkt.

Van Bronckhorst verzamelde al veel zilverwaar sinds hij in 2015 aantrad: in zijn eerste seizoen en derde seizoen de KNVB-beker en tussendoor de landstitel, waarmee de club zich plaatste voor de lucratieve Champions League. Ook greep Feyenoord onder zijn leiding tweemaal de Johan Cruijff-schaal. Veelgeprezen voorgangers Fred Rutten en Ronald Koeman wonnen niets.

De medio 2017 in een afgeladen Kuip overhandigde kampioensschaal, de eerste sinds 1999, blinkt het felst. Van Bronckhorst, doorgaans vrij stoïcijns overkomend, kreeg het al tijdens de kampioenswedstrijd tegen Heracles te kwaad. ‘Ik heb veel meegemaakt in mijn voetballeven, maar dit is het mooiste moment’, sprak hij na afloop geëmotioneerd.

Begrip

Technisch directeur Martin van Geel zei donderdagmiddag begrip te hebben voor het besluit. ‘Gio heeft het hier meer dan fantastisch gedaan en doet het nog steeds goed. Wij waren dan ook graag, zoals voorzien, volgende maand met hem gaan praten over eventuele contractverlenging.’

Er was ook weerstand, niet zozeer bij de directie, maar bij andere invloedrijke organen van de club, een deel van de sponsors, oud-spelers en fans. Afgelopen zaterdag werd Van Bronckhorst na de 3-1-nederlaag bij PEC Zwolle uitgescholden vanaf de kant. Aan het eind van vorig seizoen openbaarde hij zelfs bedreigd te zijn. Zijn zoon verwijderde zijn socialmedia-account vertelde Van Bronckhorst tegen FOX.

Van Bronckhorst, familieman pur sang, groeide op en woont nog steeds in Krimpen aan den IJssel, twee bruggen verwijderd van de Kuip. Als pupil speelde hij al bij Feyenoord, de favoriete club van zijn familie. ‘Ajax is kapsones,’ zei z’n inmiddels overleden oma begin 2017 in een profiel van Brandpunt.

Zo boud zijn de uitspraken van Giovanni van Bronckhorst Champions League-winnaar met Barcelona en aanvoerder van Oranje in de WK-finale van 2010 zelden. Hij blijft voor alles een gentleman, huldigt het harmoniemodel, al kan hij intern de zweep best laten knallen. Nadat Colin Kazim-Richards een journalist belaagde was de Turkse spits direct persona non grata.

Dit seizoen nam Van Bronckhorst snel afscheid van Jean-Paul Boëtius toen die een rode kaart kreeg in de openingswedstrijd tegen De Graafschap. Eerder weigerde de getalenteerde buitenspeler deel te nemen aan een training. Boëtius zegt desgevraagd door de telefoon nog steeds niet te snappen waarom Van Bronckhorst zich zo hard opstelde, maar kijkt niet in wrok om. ‘Op de laatste training bij Feyenoord spraken we alweer ontspannen met elkaar, was hij geïnteresseerd en wenste hij me alle succes. Hij is een warm mens.’

Wisselvallig

Ondanks al die prijzen en de aimabele inborst stond Van Bronckhorsts positie al een poosje ter discussie. De kritiek: Feyenoord blijft wisselvallig. Er is te weinig progressie waarneembaar bij de ontwikkeling van zowel de fysieke en mentale fitheid van het team als van spelers individueel. Feyenoord haakte drie van de vier seizoenen vrij vlot af in de titelstrijd en werd dit seizoen al in de voorronde van de Europa League uitgeschakeld door de bescheiden Slowaakse club AS Trencin.

Bovendien cashte Feyenoord op de transfermarkt een stuk minder dan Ajax, PSV en zelfs subtopper AZ. Dat laatste wordt ook technisch directeur Van Geel aangewreven. Van Geel doet de transfers en stelde ook Van Bronckhorst aan, overtuigd als hij van de oud-speler raakte tijdens een sollicitatiegesprek.

Van Bronckhorst kan de langstzittende Feyenoordtrainer aller tijden worden, omdat hij in mei 2015 al de ontslagen Rutten verving. Als hij het seizoen afmaakt, stevent hij Europesebekerwinnaars Bert van Marwijk (vier seizoenen) en Ernst Happel (bijna vier seizoenen) voorbij.

Hij toonde zich gisteren strijdbaar. ‘Er is nog veel om dit seizoen voor te strijden. We moeten Europees voetbal veiligstellen, via de competitie of het bekertoernooi. Daar heb ik zin in en kijk ik naar uit.’