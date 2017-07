'Gaan, Froomey, gaan! Overal zitten gaten!' - waarna hij onverwacht snel het geel herovert

'Nog steeds dicht bij elkaar'

Froome herhaalde na de wedstrijd dat hij voor de grootste uitdaging in zijn carrière staat. Hij was geschrokken van het verlies aan tijd afgelopen donderdag in het skioord Peyragudes, maar heeft het idee dat hij zich de laatste twee dagen weer heeft hervonden. Hij beklemtoonde dat nog niets is beslist. 'Het staat nog steeds dicht bij elkaar. Iedereen die binnen één minuut staat, is een potentieel gevaar. Het is vechten voor elke seconde.' Op de vraag wat zijn verklaring is voor de geringe verschillen in het klassement, antwoordde hij: 'Het parcours.' Hij had het al voor het begin van de Tour de France zien aankomen: met slechts drie aankomsten bergop en maar weinig tijdritkilometers is het lastig echt afstand te nemen.



Aru reageerde laconiek op het verlies van de leiderstrui. Hij bekende dat hij te ver achterin zat en de aansluiting miste. 'Dat kan gebeuren als iedereen vooraan wil rijden.' Volgens hem is er nog niks verloren. 'We gaan nog wel wat voor onze kiezen krijgen.'



Michael Matthews voorkwam zaterdag dat Greg Van Avermaet in Rodez op herhaling ging. Twee jaar geleden klopte de Belg Peter Sagan, het was de zege die hem afhielp van het stigma dat hij op de cruciale momenten het telkens moest afleggen tegen de grote tenoren in het peloton. Matthews kon destijds slechts vanaf een afstandje toekijken, hij had zijn ribben gepijnigd bij een val. Maar de klim zat nog wel in zijn geheugen. In de laatste slinger ging hij Van Avermaet voorbij, hij had nog net wat meer jus in de benen.



Hij bedankte zijn team uitvoerig voor de jacht en noemde nagenoeg alle collega's bij naam. 'Iedereen heeft alles gegeven. We moesten diep gaan.' Het klonk alsof hij ook iets moest goedmaken. Binnen de ploeg was de afgelopen weken enige onvrede ontstaan over de afronding van de etappes waarin de Australiër kansen kreeg toegedicht. Teamgenoten waren hem soms ineens kwijt, de ketting van renners die hem voorin moet houden, viel in een vroeg stadium uiteen.



Matthews: 'Om beter te worden moet je fouten maken.' Hij wees erop dat ze nog niet zo lang samenwerken, dit jaar kwam hij over van Orica. 'Daar waren verschillende doelen, bij dit team krijg ik meer de ruimte.' Hij voelt zich niet onder druk gezet. 'Die leg ik mezelf wel op.' De winst leidde er wel toe dat hij zondag eindelijk 'met een brede glimlach' kan opstappen.

Dat ploeggenoot Warren Barguil vrijdag in Foix ook al als eerste over de streep was gekomen, maakte het resultaat voor hem nog specialer: de Fransman is zijn slapie. 'Het is een droom. Eén kamer, twee zeges.'