'Frankrijk' wordt beslissend duel voor Oranje in de overgang

In die ene opmerking van bondscoach Dick Advocaat over de drie dragende routiniers van Oranje ligt in feite de problematiek van het Nederlands elftal besloten. 'We gaan kijken wie van hen speelt. Hoe lang ze het volhouden, zien we dan wel.'



Hij praat dan over Arjen Robben, Robin van Persie en Wesley Sneijder, 33, 34 en 33 jaar. Ja, wie van hen begint en hoe lang houden ze het vol, woensdag in het mogelijk beslissende WK-kwalificatieduel met Frankrijk?