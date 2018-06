‘Federer had op Roland Garros zeker tot de topdrie gehoord’

ParijsToernooidirecteur Guy Forget (53) onstateert dat Roland Garros na de ingrijpende renovaties een nieuwe dimensie zal geven aan de tennissport. Hij betreurt de afwezigheid van Roger Federer en pleit voor intensieve dopingcontroles, al staat titelverdediger Rafael Nadal volgens hem boven elke verdenking. En de spelers moeten niet langer zeuren om meer prijzengeld. ‘De limiet is nagenoeg bereikt.’ Een gesprek met de Franse oud-prof in vijf bedrijven.

Het nieuwe Roland Garros

Bij zijn aantreden in 2016 deed Forget, de voormalige nummer 4 van de wereld, een emotionele oproep om de uitbreiding van Roland Garros niet langer te blokkeren. ‘We hebben als enige grandslamtoernooi geen dak boven het centrecourt, we lopen achter. Ik wilde een statement maken voor de politici, maar ook voor de buurtbewoners die met hun bezwaren het verbouwingsproces bleven traineren. Ik zag 35 duizend toeschouwers rondlopen met hun paraplu’s, compleet verregend en op zoek naar beschutting. Dat wil toch niemand?

‘Tennis is de tweede sport in Frankrijk. Het was frustrerend en unfair dat een kleine minderheid alles kon tegenhouden. Wat is er tegen om toeschouwers de beste faciliteiten te bieden om toptennis in Parijs te zien? In 2020 hebben we eindelijk een nieuw stadion met een dak. Het hielp dat de Spelen van 2024 aan Parijs zijn toegewezen. Het vernieuwde Roland Garros zal een prachtig decor zijn voor olympisch tennis.’

Het prijzengeld

Liefst acht lucky losers profiteerden in de eerste ronde op Roland Garros van de nieuwe regel dat geblesseerde spelers zich kunnen terugtrekken met behoud van de helft van hun prijzengeld. Al moest de Argentijn Trungelliti negen uur in de auto van Barcelona naar Parijs rijden om via de achterdeur de tweede ronde te bereiken.

‘Toch is het een perfecte regel’, zegt Forget. ‘We zijn eindelijk verlost van al die opgaves, waarbij geblesseerde spelers alleen de baan opgingen om hun geld op te halen. Ze toonden geen respect voor het publiek en hun sport.’

Het prijzengeld op Roland Garros werd opnieuw fors verhoogd, met 10 procent in het enkelspel en bijna 20 in de kwalificaties. Het totale prijzengeld in Parijs bedraagt ruim 18 miljoen euro voor mannen en vrouwen. Toch klopt de verdeelsleutel op grandslamtoernooien nog steeds niet, zeggen de topspelers.

De boodschap van Forget: ‘Ik zei als speler vroeger ook dat het nooit genoeg was. Maar de limiet komt in zicht. Elk grandslamtoernooi heeft zijn eigen verdienmodel, wij hebben geen avondsessies als bij de Australian Open en de US Open. De markt bepaalt uiteindelijk waar de grenzen liggen in het prijzengeld.’

Guy Forget. Foto Anp

Wachten op Godot

Van alle Franse deelnemers op Roland Garros haalde alleen Caroline Garcia de vierde ronde. De mannen faalden opzichtig. Wachten op een nieuwe Franse kampioen na Yannick Noah in 1983 is als wachten op Godot in het gelijknamige toneelstuk van Samuel Beckett? Forget: ‘Mijn generatie ging al gebukt onder de verwachtingen na die titel voor Noah. Toch is Roland Garros groter dan de winnaar, tennis leeft in Frankrijk door dit grandslamtoernooi.’

De snoeiharde kritiek van zijn landgenoot Patrick Mouratoglu, coach van Serena Williams, die de Fransen ‘lui en ambitieloos’ noemde, gaat hem te ver. ‘Patrick heeft een punt dat de Fransen zich graag verschuilen in hun comfortzone. We houden niet van veranderingen, we klagen graag. Als onze verworven rechten ter discussie worden gesteld, gaan we staken. Onze gevoeligheid drijft ons soms in de verkeerde richting.

‘Wat hebben de Roland Garroskampioenen van de laatste jaren gemeen? Ze hebben die unieke drang om dagelijks het beste uit zichzelf halen. Federer is niet de beste tennisser aller tijden vanwege de Zwitserse mentaliteit. Ik woon mijn levenlang in Zwitserland, ik weet wel beter. Geen enkele bond of politiek systeem produceert een winnaar van het kaliber Federer. Grotendeels maken zulke grote kampioenen zichzelf.’

Verlangen naar Federer

In 2015 speelde Roger Federer voor het laatst op Roland Garros. Evenals vorig jaar besloot de 36-jarige Zwitser het gravelseizoen te mijden om zijn lichaam te ontzien. Heeft Forget getracht de nummer 2 van de wereld op andere gedachten te brengen? ‘Nee, ik heb Roger niet gesproken’, zegt Forget, in de spelerslounge op Roland Garros.

‘Ik kijk graag naar Roger, hoe hij de punten opbouwt en alle slagen beheerst. Helaas gaan tennissers steeds meer op elkaar lijken. Coaches leiden spelers op die zo hard mogelijk willen slaan. En kreunen na elke slag. Ik vind het triest. Ik kom uit een ander tijdperk, maar waarom leert niemand meer een volley te slaan?

‘Ik had Roger er graag bij gehad. Zoals hij speelde op de Australian Open had hij ook op Roland Garros bij de topdrie gehoord. Maar waarschijnlijk geloofde Roger het zelf niet.’

Roger Federer. Foto Anp

De cleane kampioen

Titelverdediger Rafael Nadal heeft ook bij deze editie van Roland Garros nog geen set verloren. Zaterdag bezorgde de 32-jarige Spanjaard zijn Franse vriend Richard Gasquet alweer de zestiende nederlaag op rij. Wordt Roland Garros niet saai en voorspelbaar, nu de kampioen van 2018 al lijkt vast te staan? ‘Nadal heeft Roland Garros een nieuwe dimensie gegeven’, aldus Forget. ‘Als Rafa stopt, zal hij enorm worden gemist.’

In het Franse blad GQ zegt Forget zijn handen in het vuur te steken voor Nadal. ‘Ik ben ervan overtuigd dat Nadal nooit verboden middelen heeft gebruikt.’

En zaterdag op Roland Garros: ‘Ik denk dat sommige tennissers bedriegers zijn, al is onze sport over het algemeen gezond. Daarom moet er meer geld worden uitgegeven aan dopingcontroles om juist de bedriegers op te sporen. In tennis kan een kleine, fragiele speler gelukkig nog winnen van een grote, sterke vent. Tennis is geen wielrennen, onze kampioenen zullen niet worden betrapt.’