'Eeuwige verliezer' Benevento maakt het onmogelijke waar: een wedstrijd winnen in de Serie A

Crisis in Italiaanse voetbal

Dat het daar eigenlijk niet op is voorbereid, bleek toen de Volkskrant een accreditatie voor deze wedstrijd tegen Sampdoria aanvroeg en daartoe verspreid over twee weken vijf e-mails en 22 telefoontjes aan besteedde. Slechts een keer nam iemand de telefoon op bij de club, namelijk een conciërge die zei dat er misschien over een uur wel iemand aanwezig zou zijn (wat niet zo was).



De Serie A leek Benevento zelfs zo ver boven het hoofd te groeien dat de burgemeester zelfs zijn zorg uitsprak over de naam van zijn stad, die vanwege de slechte resultaten een synoniem begon te worden voor mislukking. Zo stelde de coach van Sparta Praag zijn fans na een nederlaag gerust met de woorden: 'We zijn gelukkig nog geen Benevento.'



Benevento, zo constateerde de burgemeester bovendien, werd vanwege de verliesreeks een argument in de discussie over de crisis in het Italiaanse voetbal. Juventusdirecteur Andrea Agnelli riep in oktober bijvoorbeeld op niet langer met twintig teams in de Serie A te spelen. Vanwege makkelijke wedstrijden tegen clubs als Benevento verliest de Serie A volgens hem spanning en aanzien, met alle gevolgen voor de televisiegelden van dien.



Aurelio De Laurentiis, de voorzitter van lijstaanvoerder Napoli, gaf Agnelli gelijk nadat zijn club met 6-0 van Benevento had gewonnen. 'Het is vervelend dat topteams als Juventus, Napoli, Milan, Inter, Roma, Lazio en Fiorentina last hebben van teams die spelen met voetballers uit de Serie B en daarom verliezen met 6-0', zei hij. 'Dat is een probleem.'