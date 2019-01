‘Een revolutie in de tennissport’: zes vragen over de Davis Cup

Bondscoach Paul Haarhuis tijdens een Davis Cup-duel. Beeld EPA

Wat staat er op het spel tijdens de kwalificatiewedstrijd van de Davis Cup tussen Nederland en Tsjechië dit weekend?

Nederland - Tsjechië is een van de twaalf kwalificatieduels voor de eerste Davis Cupfinale nieuwe stijl. In november zullen in Madrid achttien landen gedurende een week strijden om de hoofdprijs van het landentoernooi. Zes landen zijn al geplaatst: titelhouder Kroatië, Frankrijk, Spanje, Amerika, Argentinië en Groot-Brittannië. De overige twaalf plekken worden dit weekeinde via de kwalificaties verdeeld. De finaleweek moet het 119 jaar oude toernooi nieuw leven inblazen. Tot vorig jaar werd de Davis Cup gespeeld op vier weekeinden, verdeeld over het hele jaar.

Waarom moest de Davis Cup op de schop?

De organisatoren denken dat een finaleweek met achttien landen een overzichtelijker en aantrekkelijker toernooi oplevert. Nederland stemde voor de hervormingen, net als een ruime meerderheid van de 210 landen die zijn aangesloten bij de internationale tennisfederatie ITF. Het organiseren van de Davis Cupwedstrijden tegen minder aansprekende landen was verliesgevend voor de Nederlandse tennisbond, zei directeur Erik Poel vorig jaar.

Dankzij investeringsmaatschappij Kosmos worden de nationale bonden vanaf nu financieel flink gecompenseerd voor deelname aan de Davis Cup. Kosmos, eigendom van Barcelona-voetballer Gerard Piqué en de Japanse miljardair Hiroshi Mikitani, gaat voor een ‘revolutie in de tennissport’ en betaalt daarvoor de ITF over een periode van 25 jaar een bedrag van 2,6 miljard euro. Het jaarlijkse prijzengeld voor de nieuwe Davis Cup komt uit op ruim 17 miljoen euro. Per tennisser levert deelname aan de finale 130 duizend euro op.

Waarom was verandering nodig?

Voor tennissers was het eigen trainings- en wedstrijdprogramma moeilijk te combineren met de traditionele Davis Cupformule. De beste spelers kostte het circa acht weken per jaar: vier wedstrijdweekeinden en een trainingsweek. Vaak moest er nog ver gereisd worden. Het spelen van meerdere wedstrijden in een weekend was ook fysiek slopend voor spelers. Robin Haase speelde in februari vorig jaar tegen Frankrijk nog 13 sets binnen drie dagen. Toch was hij niet voor verandering: ‘Met een landentoernooi in een week zal de Davis Cup een zachte dood sterven.’

Zijn er nog meer wijzigingen?

In de nieuwe opzet telt een wedstrijd maximaal drie sets, geen vijf zoals voorheen. Het kwalificatieweekeinde duurt twee dagen: twee enkelpartijen op vrijdag, een dubbel- en enkelpartij op zaterdag. Mocht er dan nog geen winnaar zijn, dan moet een enkel de beslissing brengen. In de finaleweek in Madrid bestaat een duel tussen twee landen uit drie partijen van maximaal drie sets: twee enkelpartijen en een dubbel die op één dag worden afgewerkt. De achttien ploegen worden verdeeld over poules van drie. De zes beste ploegen en de twee beste nummers twee gaan door naar de knock-outfase van acht ploegen. Na een week is er een kampioen.

Hoe zijn de reacties uit de tenniswereld?

De tenniswereld is verdeeld. Het is de vraag hoeveel fans er af zullen reizen naar Madrid. Paul Haarhuis, bondscoach van de Nederlandse ploeg, uit in Trouw zijn bedenkingen: ‘Het is jammer dat de unieke volle thuisstadions en de vijfsetters verdwijnen. En ik vraag mij af of de toppers nu wél gaan meedoen. De financiële belangen zijn groot, de media spelen een grote rol en de kalender is vol. Het spelen voor je land is voor veel spelers ondergeschikt geraakt. Ik weet niet of je dat terugkrijgt door het verzinnen van een nieuwe formule. Dat zal moeten blijken.’

Onder de voorstanders bevinden zich Novak Djokovic en Rafael Nadal, respectievelijk de nummer één en twee van de wereld. Djokovic noemde het ‘fantastisch nieuws’ toen de nieuwe opzet het haalde. ‘We willen allemaal graag voor ons land spelen, maar ik roep al jaren dat de structuur anders moet. Op deze manier wordt het aantrekkelijker voor sponsors, media en voor de fans.’

Maakt Nederland kans om de finale te halen?

De Tsjechen staan 5-2 voor in de onderlinge ontmoetingen. Maar er was goed nieuws voor de Nederlandse selectie, die bestaat uit Robin Haase, Tallon Griekspoor, Scott Griekspoor, Jean-Julien Rojer en Matwé Middelkoop. De Tsjechische topspeler Tomas Berdych doet niet mee. Haase is met de 58ste plek op de wereldranglijst de best geklasseerde Nederlander. Bij Tsjechië is Jiri Vesely de man met de hoogste notering: 90ste van de wereld. De laatste ontmoeting tussen de twee landen was in september 2017 in Den Haag. Toen won Nederland met 3-2.