'Een publiekloze strook is de uitgelezen kans om de renners vast te leggen'

Je blijft ze wel opzoeken, die zones zonder publiek.

'Het is de uitgelezen kans om de renners vast te leggen. Misschien ga ik vandaag de sfeer van zo'n strook laten zien, met de renners, auto's en motoren. Dat beslis ik pas op het laatste moment. Gisteren stonden er best een hoop mensen in de afdaling, maar we hebben wel een plekje kunnen vinden waar niemand stond. De berm waarin ik stond was trouwens best steil. We stonden op 2.400 meter hoogte.'