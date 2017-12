Duurste Nederlandse voetballer ooit: Van Dijk voor 84,5 miljoen naar Liverpool, tekenend voor geëxplodeerde transfermarkt

Van Dijk, geboren in Breda, voetbalde nooit bij NAC. Bij Willem II mocht hij vertrekken als jeugdspeler. Bij FC Groningen was hij geregeld reserve bij de beloften. 'Virgil was te gemakzuchtig', zei toenmalig jeugdtrainer Dick Lukkien eens in het Dagblad van het Noorden. 'Hij had moeite geconcentreerd te blijven.' Van Dijk bouwde zijn loopbaan rustig op. Voor drie miljoen van FC Groningen naar Celtic, in 2013, en twee jaar later, voor bijna zestien miljoen naar Southampton, waar Ronald Koeman toen trainer was.



Lange tijd kwam Van Dijk niet eens in aanmerking voor het Nederlands elftal. Louis van Gaal wilde één frase uit een interview met de Volkskrant verwijderen, in de periode voor het WK van 2014. Die zinnetjes gingen over Van Dijk. Hoewel Van Gaal van plan was met drie centrale verdedigers te spelen tijdens het WK, koos hij voor De Vrij, Vlaar en Martins Indi. Hij ruimde nooit plaats in voor Van Dijk. Hij vond hem destijds niet goed genoeg. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 voor Oranje onder Danny Blind, in de uitwedstrijd tegen Kazachstan. Van Dijk speelde zestien interlands.