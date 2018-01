'Doodvonnis' voor turnarts na 30 jaar durend seksueel misbruik

Kansloos

Het kind was kansloos, als de dokter haar een speciale behandeling gaf. Nassar, door iedereen 'het monster' genaamd, drong met zijn vingers binnen in de genitaliën van de meisjes. Softbalster Tiffany Lopez sloeg al in 2000 alarm, turnster Rachael Denhollander deed dat in 2004 en in 2014 was er een studente van de universiteit van Michigan, Amanda Thomashow, die melding maakte van de behandeling door Nassar.



De collega's van Nassar zeiden dat de jonge vrouw, een studente geneeskunde, het genuanceerde verschil niet kende tussen keurige behandeling en seksueel misbruik. Ze was woedend: 'Michigan State had de moed mij te vertellen dat ik het verschil niet kende tussen een aanranding en een behandeling.'



Pas de laatste maanden viel de verdediging van Nassar weg. De zaak werd groot en gevoelig, toen bleek dat olympische kampioenen als McKayla Maroney en Ali Raisman door Nassar waren gepakt in de aanloop naar Londen 2012. Hij verstrekte slaappillen en drong zich op in hotelkamers. De grootste schok kwam, toen olympisch turnkampioen Simone Biles verhaalde van het misbruik door Nassar.