'Dit bedoelen ze als ze zeggen: en het bleef nog lang onrustig'

In het centrum van Enschede werd hartstochtelijk meegeleefd met de Oranjevrouwen

artikelEven voor zeven uur, als in de Grolsch Veste een paar kilometer verderop het laatste fluitsignaal klinkt voor de finale Nederland-Denemarken, explodeert het Willem Wilminkplein in het centrum van Enschede. Alles wat oranje is vliegt door de lucht, mannen en vrouwen vallen elkaar in de armen. 'We are the champions', schalt over het plein.