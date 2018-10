‘België sport door toeval nu beter dan Nederland’

Kleine Hazardjes kweken in een laboratorium; dat bestaat niet, stelt schrijver Jan Mulder. Talent dient zich aan. Organisatie en structuur kunnen prestaties aanzwengelen, maar zijn niet zaligmakend. Sportsucces ontluikt ook uit inspiratie, chaos, toeval of armoede.

Dit stuk is dus geen gevolg van een wetenschappelijke studie. Het is een momentopname, een opvallend moment waarop de Belgische man op meerdere sportvelden beter presteert dan de Nederlander, die in eigen land op sportief gebied al was overvleugeld door de verrichtingen van de vrouw. Maatstaf is de wereldranglijst. Het kleinere België staat veel hoger dan Nederland in de grootste sport, voetbal, met plaats 1 tegenover 17 op de zogenoemde Fifa-ranking. In hockey, jarenlang het domein van Nederlands succes, is België derde en Nederland vierde op de mondiale lijst.

In het wielrennen is Greg van Avermaet vijfde en Tom Dumoulin tiende op de World Tour-ranglijst van de UCI. In het landenklassement is België eerste, Nederland vijfde. Tennisser David Goffin staat veel hoger dan Robin Haase (12 om 48) op de ATP-ranking. De Belgische nationale ploegen in het volleybal en basketbal zijn aanmerkelijk beter geklasseerd dan Nederland. En in de belangrijkste olympische sport, atletiek (geen wereldranglijst), wonnen de Belgen op het laatste EK in Berlijn twee gouden medailles: marathonloper Naert en de 4x400 meter ploeg met de broers Borlée. Nederland moest het stellen met brons op de 4x100 meter.

Hapsnap Brusselmans

De opsomming is vooral een gevolg van toeval, stellen twee schrijvers en liefhebbers van sport, Jan Mulder uit Nederland en Herman Brusselmans uit België. Mulder omschrijft het Belgische topsportbeleid als ‘hapsnap’, maar België heeft een sterke traditie in sporten als atletiek, wielrennen en tennis, sinds de topvrouwen Clijsters en Hénin. Goede voorbeelden inspireren.

In het voetbal kwam de laatste vijftien jaar prachtig talent bovendrijven, waardoor België de noorderbuur passeerde op de ranglijst, culminerend in de derde plaats op het laatste WK. Mulder: ‘In 2014 op het WK keken de Belgen nog tegen ons op. Nu voetballen zij veel beter dan wij. Dat is niet het gevolg van werk in een laboratorium in Dinant waar mannen in witte jassen kleine Hazardjes kweken. Nee, dat heeft Hazard zelf gedaan, en wel in Lille.’ Hazard verhuisde al op 14-jarige leeftijd naar de club in Noord-Frankrijk.

Misschien heeft hapsnap ook zijn voordelen en is een teveel aan organisatie niet goed. Romancier Herman Brusselmans: ‘Het kan gewoon niet zo zijn dat België beter opleidt dan Nederland. De meeste spelers van de nationale ploeg zijn opgeleid in het buitenland, ook in andere sporten. Wij in België hebben nooit een cultuur gehad van de beste opleiders, we zijn nooit een land geweest van enorme planning.’ Hij ziet dan ook vooral de toevalsfactor. Over een paar jaar is Nederland misschien weer beter in al die genoemde sporten. ‘Neem wielrennen. Van Avermaet is op de terugweg, terwijl Dumoulin de potentiële winnaar van de Tour de France is. Dat Avermaet op de ranglijst nu boven Dumoulin staat, zegt me niet zoveel.’

Bloemen op vuilnisbelt

Mulder: ‘De Nederlandse sport is beter georganiseerd, maar daar zit het dus niet altijd in. Op de vuilnisbelt groeien vaak de mooiste bloemen. Als je daarvan de pracht maar blijft zien. Het gaat erom talent op tijd te zien en goed te begeleiden. En dan moet de trainer niet zeggen, dit en dat ga je doen. Nee, die trainer moet zeggen: ‘Trek je niets van mij aan. Ik sta in dienst van jou’.’

De kunst is ook om als talent op het goede moment de juiste stappen te zetten. Robin van Persie vertrok als jongeling naar Arsenal, waar hij keek naar Bergkamp en Henry, en geduld betrachtte tot zijn kans zich aandiende. Mulder: ‘Ik leerde beter voetballen door met Pol van Himst en Jef Jurion te spelen. Wat ik van hen leerde, kon een professor in de voetbalkunde mij niet bijbrengen. Ik heb, ook in de Volkskrant, pagina’s vol gelezen over hoe we het Nederlandse voetbal weer uit de crisis konden trekken. De beste remedie is: de ogen openen, om de Groenevelds en Dilrosuns te zien. Goede velden en goede jeugdtrainers helpen zeker, maar talent dient zich aan. Groeneveld was onbevangen bij zijn debuut. In zijn eerste actie kon je al zien dat hij geen last heeft van een minderwaardigheidscomplex.’

In België doen ze soms maar wat, oordeelt Brusselmans. Kijk naar het vorige week losgebroken voetbalschandaal, het zoveelste, waarbij de trainer van de landskampioen, spelersmakelaars en scheidsrechters werden opgepakt voor verhoor. De verdenkingen lopen uiteen van fraude tot witwassen en zelfs matchfixing. Brusselmans: ‘Kwalitatief stelt de Belgische competitie niets voor. Het voetbal is zo rot als een mispel, maar ook deze zaak zal weer in de doofpot verdwijnen. Dat is typisch Belgisch. Ja, misschien dat Bayat en een andere makelaar een straf oplopen, maar dan komen er weer anderen. Doofpotten hebben altijd goed gewerkt in België.’

En toch is België eerste op de wereldranglijst van landen in het voetbal. Maar wie weet, neemt Nederland de koppositie eens weer over. Brusselmans: ‘Het is fantastisch dat Nederland die Duitsers heeft afgedroogd. Als Nederland nu ook nog een goed resultaat tegen België haalt, mogen ze langzaam denken dat ze uit het dal zijn. Opeens kan er dan een klik zijn. Zo van: shit, we zijn op de goede weg.’

Mulder en Brusselmans hebben zin in België – Nederland. Mulder: ‘Heerlijk. Ik hoop dat we kunnen genieten van Hazard en ik ben benieuwd hoe Nederland zich houdt.’ Brusselmans: ‘Ach, voetballers verdienen te veel en veel spelersmakelaars zijn klootzakken, maar ik blijf dol op het spel.’