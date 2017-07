'Belangenverstrengeling en gedrag leden RvC debet aan bestuurscrisis bij KNVB'

KNVB-top schuldbewust: 'We hebben fouten gemaakt, het moet anders'

De top van voetbalbond KNVB zit in de verdrukking. Keihard is het oordeel van de buitenwereld over de bestuurlijke chaos. Voorzitter Michael van Praag en directeuren Jean Paul Decossaux en Jan Dirk van der Zee zijn schuldbewust: 'We hebben fouten gemaakt, het moet anders.' Lees hier het hele interview. (+)



KNVB-top erkent fouten in selectieprocedure voor nieuwe bondscoach

De top van de KNVB geeft toe niet goed te hebben gehandeld bij de selectieprocedure voor de nieuwe bondscoach. In een interview met de Volkskrant zegt interim-directeur Jean Paul Decossaux (54) dat hij zich heeft vergist in de voetbalwereld. 'In het bedrijfsleven is het goed om drie kandidaten naast elkaar een traject te laten doorlopen. In het voetbal kan dat niet, dat is echt een fout waarvan ik heb geleerd.' Lees hier het hele artikel.



'Legendarisch' persmoment van de KNVB: Advocaat bondscoach, Gullit assistent

Op een langdurige en bij vlagen curieuze persconferentie heeft de KNVB officieel bekendgemaakt dat Dick Advocaat officieel is aangesteld als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Met Ruud Gullit als assistent krijgt hij de taak Oranje naar het WK van 2018 te leiden. Het is de derde keer dat Advocaat trainer van Nederland wordt. Lees hier het hele artikel. (+)