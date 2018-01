'Beertje' Kreijermaat (1935-2018): onbaatzuchtige bikkelaar in Feyenoordshirt

Hand in Hand

Het is een van de meest illustere bijnamen uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis en werd vereeuwigd in clublied Hand in Hand. 'Onze beertje heel wat mans, geeft een bal om niet te missen'. Doelpunten aangeven behoorde namelijk ook tot zijn repertoire. In de Europacup I-kwartfinale tegen Stade Reims in 1963 stond hij zelf aan het kanon.



Kreijermaat en ploeggenoten als Moulijn, Klaassens, Kerkum en Van der Gijp veroorzaakten nieuwe plensbuien van succes in Rotterdam-Zuid na een droogte van meer dan twintig jaar. Feyenoord werd kampioen in 1961, 1962 en 1965 als opmaat naar het grootste succes uit de clubgeschiedenis: de Europacup I-winst in 1970.