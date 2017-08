(Beach)volleyballer Manon Flier-Nummerdor zet punt achter topsportloopbaan

'De aspecten waardoor ik niet meer beachvolleybal zouden even zwaar meewegen in de beslissing om bijvoorbeeld de zaal in te gaan. Ik moet dan ook wedstrijden spelen en gaan reizen. Ik kan nu zeggen dat de WK-wedstrijd in Wenen mijn laatste wedstrijd was op topniveau.'



Flier en Van Iersel eindigden op het WK op de zeventiende plaats, na een nederlaag in de zestiende finale tegen het Tsjechische duo Kolocova/ Kvapilova. Het was een spaarzaam hoogtepunt voor het duo, dat een moeizaam jaar kende met vroege uitschakelingen in de World Tour-toernooien.



Flier bereikte in de zaal de internationale top. Ze verdiende als vijftienjarige een contract bij Volco Ommen en speelde in haar hoogtijdagen bij verschillende clubs in de Italiaanse Serie A - het walhalla van de volleybalsport. Ze ontpopte zich tot het gezicht van het Nederlandse vrouwenvolleybal en wordt gerekend tot de beste diagonaalaanvalsters uit haar tijd.