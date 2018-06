De fakemoord op de Russische journalist Babtsjenko kan vergaande consequenties hebben voor de internationale sport. Dat zeggen insiders. Een bron: ‘Dit is een signaal voor elke trainer die vindt dat winnen het enige is dat telt. Hier gaan ze misbruik van maken.’

Ismaila Sarr van Senegal zou hier zomaar een 'Babtsjenkootje' kunnen plegen. Foto REUTERS

Bronnen verwachten al tijdens het WK voetbal, Wimbledon en de Tour de France de eerste ‘Babtsjenkootjes’. ‘Wat je gaat krijgen, is een zwaar geblesseerde spits die erbij ligt alsof hij nooit van zijn leven meer zal spelen. Tegenstander blij, trainer gooit zijn tactiek om en wie komt er na de rust weer vrolijk en fit als een hoentje het veld in: de spits. Opgestaan uit de dood. Voorstopper is gewisseld, spits legt er op zijn gemak drie in, klaar.’

In de Tour zullen berichten over zieke en leeggereden renners dit jaar volgens kenners ‘het koersbeeld gaan bepalen’. ‘Je hoort dat je concurrent voor de gele trui grote problemen met zijn knie heeft, dus je plant een verwoestende aanval in het hooggebergte om hem helemaal kapot te maken. Zie je hem opeens bij jou vandaan fietsen, in plaats van andersom, zoals de bedoeling was. Killing voor de moraal. Je weet: Babtsjenkootje.’

Het Babtsjenkootje was in de sport al langer bekend. ‘Er werd in de sport natuurlijk altijd al gefaked bij het leven.’ Maar naar verwachting zal het nu niet lang meer duren voor het in alle sporten volstrekt onduidelijk is wat er werkelijk aan de hand is. ‘Het wordt totale chaos. Niets is meer wat het lijkt, je kunt je eigen ogen niet meer vertrouwen. Het ene moment wordt iemand met een open beenbreuk afgevoerd, het volgende kapt hij vier man uit en scoort. Je kunt er niet meer op vertrouwen dat iemand echt dood is en daarom moet afzeggen voor Wimbledon: grote kans dat hij de finale wint met drie keer 6-0. De Babtsjenko verandert alles. De sport wordt één groot spiegelpaleis.’

Kenners verwachten dat zogenaamd niet geselecteerde spelers als Nainggolan (België) en ‘zwaargeblesseerden’ als Salah (Egypte) gewoon acte de présence zullen geven in Rusland. ‘Daar zie de Babtsjenko al in de praktijk. En Froome wint de Tour. Z’n middelste naam is Babtsjenko.’