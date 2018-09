‘Als PSV deze topzware test enigszins doorstaat, kan dat voor een vliegwieleffect zorgen’

PSV treft vanavond in de eerste wedstrijd van de Champions League meteen een loodzware tegenstander: FC Barcelona. De kampioen van Spanje is er alles aan gelegen de titel dit seizoen weer eens te behalen. We bellen sportjournalist Bart Vlietstra, die naar Spanje is afgereisd om de wedstrijd live te volgen. ‘Dit is een test op het allerhoogste niveau.’

Trainer Mark van Bommel (midden) is terug in het stadion van FC Barcelona, de club waarmee hij in het seizoen 2005-2006 als speler de Champions League won. Links adviseur en schoonvader Bert van Marwijk. Foto AFP

Zetten voetbalfans in Barcelona zich schrap voor de wedstrijd van vanavond?

‘Het regent hier, dus er zijn niet veel mensen op straat. Vanavond worden ook niet veel mensen verwacht, gezien het tijdstip waarom de wedstrijd plaatsvindt: 18.55 uur. Dan moeten Spanjaarden nog eten, en dat is iets heiligs hier. Bovendien staat PSV in deze stad niet al te hoog in aanzien. In de Spaanse kranten gaat het vooral over records die Messi en Suárez kunnen vestigen. Voor tegenstanders is minder aandacht.’

Maakt PSV enige kans tegen FC Barcelona?

‘Coach Mark van Bommel zei gisteren: ik weet uit ervaring dat Barcelona in een seizoen altijd wel een keer een thuiswedstrijd verliest. Daar houdt PSV zich aan vast. Natuurlijk is er het besef dat dit een ongelofelijk moeilijke klus gaat worden. Dit is het seizoen dat FC Barcelona echt de Champions League weer eens wil winnen, daar zijn alle pijlen op gezet. In de afgelopen vijf edities lukte dat maar één keer. Ze worden er gek van dat het gehate Real Madrid na elk seizoen weer met die grote beker staat te zwaaien. PSV is goed in vorm, maar speelde hiervoor tegen ploegen als Willem II en ADO Den Haag, die de doelpunten zowat cadeau gaven. FC Barcelona is van een totaal andere planeet.’

De speelwijze wordt niet aangepast, kondigde Van Bommel aan. Verstandige keuze?

‘Ik moest lachen toen ik hem hoorde zeggen dat je ‘beter kunt proberen plan A te verbeteren dan over te schakelen op plan B’. Van Bommel is erg geïnspireerd door zijn schoonvader, Bert van Marwijk. Die zegt letterlijk in ieder interview: het is voor spelers al moeilijk genoeg om één speelwijze goed te kunnen, laat staan meerdere.

‘Er is veel voor te zeggen om de vertrouwde speelwijze trouw te blijven. Feyenoord paste zich vorig seizoen bij de eerste Champions League-wedstrijd tegen Manchester City wél tactisch aan. Spelers oogden daarna totaal ontheemd, wisten totaal niet van elkaar waar ze liepen. City sneed er met het grootste gemak doorheen. Van Bommels voorganger Cocu had wisselend succes met het versterken van de defensie.’

Dus PSV gaat gewoon lekker aanvallen?

‘Nee. Ik denk dat Van Bommel zijn ploeg compact gaat neerzetten. Hoewel FC Barcelona minder dominant voetbalt dan de jaren hiervoor, hebben spelers als Messi, Dembélé, Coutinho zoveel extra klasse dat je ze bijna niet in je eentje kunt opvangen. Logisch, die zijn in hun eentje meer waard dan de hele PSV-begroting bij elkaar.’

Hoe belangrijk is het om vanavond een goed resultaat te boeken?

‘Als PSV vanavond verliest, dan kan het een lange vervelende campagne worden. De poule is topzwaar. Na FC Barcelona treffen ze Tottenham Hotspur en Internazionale. Maar als je vanavond iets verrassends neerzet, in positieve zin, dan kan dat weer de andere kant op werken. In de vorm van enorm veel zelfvertrouwen. PSV en Ajax hebben dit seizoen allebei de beste selectie in jaren, ook in de breedte. Doorsta je deze eerste topzware test enigszins, dan kan dat voor een vliegwieleffect zorgen.’

Is het bijzonder dat er twee Nederlandse clubs in de Champions League staan?

‘De laatste keer was in het seizoen 2010-2011. Dat waren FC Twente en Ajax. Nederlandse clubs zijn expert in het aan de vooravond van de Champions League uitgeschakeld worden. Dit is heel bijzonder, maar ook simpelweg het gevolg van gedurfd beleid: vasthouden aan je beste spelers en daar nog topkwaliteit omheen verzamelen. Wat dat betreft was het een unieke transferzomer.’

Van Bommel speelde voor FC Barcelona toen de club in het seizoen 2005-2006 de Champions League binnenhaalde. Dragen de Spanjaarden hem op handen?

‘Nee, daar merk je niet veel van. Gisteren kwam hij pas op pagina 10 in de sportkrant Sport aan bod. ‘Een relatie vol tegengestelde gevoelens’, luidde de omschrijving. Hij speelde hier maar één seizoen en raakte een beetje ondergesneeuwd bij grote sterren als Ronaldinho, Eto’o, Deco, Puyol en de jonge Messi. Van Bommel speelde ook niet alle wedstrijden, maar heeft wel een paar prachtige doelpunten gemaakt. Hij werd gezien als een topprofessional die alles uit zichzelf wilde halen, maar met zijn type spel paste hij toch beter bij Bayern München, waar hij daarna lang speelde.’