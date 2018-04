'Als de Kuip het Rijksmuseum is, is Van Persie de Nachtwacht.' Maar hoe lang nog?

Feyenoord heeft Robin van Persie zorgvuldig klaargestoomd voor de bekerfinale, zondag ­tegen AZ. Alle hoop is gevestigd op de kwetsbare routinier. Hij dient het belabberde seizoen van de Rotterdammers te redden. Met zijn schijnbaar achteloze trappen moet hij scoren of medespelers aan goals helpen.



Maar is Van Persie fit genoeg? Dit seizoen speelde hij gemiddeld 34 minuten per wedstrijd. Hoe lang kan Feyenoord zondag profiteren van de geniale ingevingen van de 34-jarige Rotterdammer, over wiens oogstrelende balcontacten commentator Frank Snoeks zondag in de Kuip zei: 'Als dit stadion het Rijks­museum is, dan is Van Persie de ­Nachtwacht.'



In januari keerde Van Persie terug in Rotterdam na wat hij 'een lange en mooie reis' noemde. Indrukwekkend was vooral zijn periode in Engeland, bij Arsenal en Manchester United, in totaal elf seizoenen. Het avontuur bij zijn laatste buitenlandse club, Fenerbahçe, was minder succesvol: vanwege een blessure en gebrek aan ritme kwam hij het laatste half jaar amper aan spelen toe.