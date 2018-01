Zomervakantie boeken? Zo berekent u de CO2-uitstoot van uw trip en reist u klimaatbewust

Nederland zou best de luchtvaartemissies in de aanstaande Klimaatwet kunnen brengen. Dan halen we Parijs misschien wel Paul Peeters, lector duurzaam vervoer voor toerisme

Wat beter helpt, is een quota voor vliegreizen, net als voor vis en vroeger de melk, zo blijkt uit Peeters' onderzoek vorig jaar. 'Het voordeel is dat je dan ook geen belasting hoeft te heffen, want de reizen worden vanzelf schaars en dus duur.' Dat voorstel is voorlopig niet erg realistisch, beseft Peeters. De luchtvaart blijft zelfs geheel buiten beschouwing in het Klimaatakkoord van Parijs.



'Maar Nederland zou best de luchtvaartemissies in de aanstaande Klimaatwet kunnen brengen. Dan halen we Parijs misschien wel.'