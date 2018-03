Zo slapen de citizens in Rotterdam

Het zijn pioniers, de bedenkers van het betaalbare designhotel Citizen M. De Nederlandse keten begon tien jaar geleden op Schiphol en nu zijn er twaalf vestigingen van Londen tot Taipei. Dit jaar gaan er weer vier open, waaronder de tweede vestiging in New York, eentje met een royaal dakterras. Meer ketens mikken op betaalbare luxe - Mama Shelter, The Hoxton, Motel One - maar niemand biedt zo'n mooie lobby als Citizen M.



Neem de vestiging in Rotterdam die in een modern gebouw aan de Oude Haven zit. Een wenteltrap leidt naar een lange, hoge ruimte vol beroemdheden. Daar staat de Polderbank van Hella Jongerius, de schattige olifantkrukjes van Sori Yanagi en de vriendelijke reus die Pixar Lamp heet. Hoe doen die lui van Citizen M dat toch? Elk stoeltje kost zo 1.000 euro. In loungehoeken en werkruimten werken gasten onhoorbaar achter hun laptop, met een glas wijn ernaast. In de koeling staat geen cola, maar rozenlimonade uit Engeland of gingerbeer uit Australië. De koffie druppelt uit een La Marzocco-machine. De keuken serveert geen hamburgers, maar Indian butter chicken of superfood salad. Dat vinden de citizens lekker. De kamers zijn klein, maar hightech. En natuurlijk esthetisch verantwoord.



Kamers vanaf euro 74.

citizenm.com