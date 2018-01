Stedentrip: waar je wél moet zijn Een stedentrip vereist research, wil je niet in een Hard Rock Café terechtkomen. Maar waar moet je dan wél zijn? De Volkskrant verzamelt tips van stadsbewoners en bekenden, zodat jij de bijzonderste plekken kunt vinden. Van Rotterdam tot Teheran, bekijk originele stedentrips op onze stedentrips-pagina. Niels Hunefeld. © Luis Mendo

Grafisch vormgever Niels Hunefeld (39) en zijn vrouw Cynthia wonen in de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington. 'Het plan was de Nederlandse drukte een jaar te ontvluchten, maar we wonen hier nu al elf jaar. Wellington is de perfecte combinatie van stad en groen. De stad doorkruis je in een halfuur en zit vol cafés en koffietenten. We hebben ook strand, een baai, pinguïns bij Breaker Bay, een zeehondenkolonie bij Red Rocks en na drie uur hiken kun je overnachten in een hut in een natuurgebied, ver van de bewoonde wereld. Verder zijn Wellingtonians onwaarschijnlijk vriendelijk. Eerst dachten we: wat zit erachter?, maar de vriendelijkheid is gebleven. Had ik al gezegd dat het nu zomer is? Wellingon kent geen Oudjaarstraditie, maar de Day After New Years Day, 2 januari, is een officiële feestdag, om het jaar relaxed te beginnen.'