Wat stáát daar toch?

Zitten er nou wel of geen streepjes boven dat vierkantje?

We adviseerden eerder al om voor vertrek altijd de landkaart van uw reisbestemming te downloaden op uw telefoon. Zo kunt u Google Maps offline gebruiken in vreemde steden en woeste woestijnen. Dat blauwe stipje op de plattegrond, dat bent u. Heel handig én gratis. Bij terugkeer verwijdert u de kaart weer om ruimte te maken voor nieuwe avonturen.



Als u toch bezig bent: voor sommige bestemmingen kunt u ook een gratis vertaal-app downloaden van Google Translate. Want probeert u maar eens loodvrije benzine te tanken in Japan. Dan staat u bij de pomp vreemde karakters te vergelijken: zitten er nou wel of geen streepjes boven dat vierkantje? In zo'n land is het handig de camera van uw telefoon op bordjes en menukaarten te richten. Want dat is het slimme van Google Translate: de app zet woorden en tekens meteen om in het Nederlands of in een van de andere 27 talen die de app kent.