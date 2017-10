Walhalla voor hipsters: Jupiter Hotel in Portland, Oregon

De hoofdstad van de Amerikaanse staat Oregon trekt hipsters uit de hele wereld die op zoek zijn naar creatieve banen en woningen met een betaalbare huur. In de East Side, aan de overkant van de rivier, drinken besnorde jongens met bretels ambachtelijk bier en roken meisjes in bloemetjesjurken even ambachtelijke cannabis. Als middelpunt van deze wijk fungeert Hotel Jupiter, een vervallen drive-in-motel uit de jaren zestig dat is om-gebouwd tot retroboetiekmotel. In de bijbehorende Doug Fir Lounge spelen indiebandjes en dj's. Populair sinds 2004, maar neem oordoppen mee als je wilt slapen.



De uitbreiding van het Jupiter Hotel, opening 2018, lijkt kenmerkend voor de ontwikkeling van heel Portland. Aan de overkant van de straat verrijst een futuristisch gebouw van zes verdiepingen met veel glas en een stadstuin. Nog steeds een plek voor creatieve types, maar dan luxe, met vergaderruimtes en een feestzaal voor bedrijven. Wonen is allang niet meer goedkoop in Portland en dat geldt ook voor hotelovernachtingen. Toch blijft het Jupiter een goede keus vanwege de buurt met coole eettentjes, bars, legale cannabisshops die op huisartsenposten lijken en de bereikbaarheid van de rest van de stad per Nike-deelfiets.



Kamers vanaf 160 dollar jupiterhotel.com