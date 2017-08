Waarom heeft de ene stad meer last van toeristen dan de andere?

De maatregelen die het stadsbestuur tot dusver heeft genomen zijn een druppel op de gloeiende plaat Jan van der Borg, Universiteit Leuven

Aantasting van het leefklimaat is ook volgens Jan van der Borg, hoofddocent geografie en toerisme aan de Katholieke Universiteit van Leuven, de voornaamste reden voor bewonersprotesten. 'De woede richt zich niet zo zeer tegen de toeristen, want boze inwoners gaan zelf ook vier keer per jaar op vakantie. Het is een signaal aan de stadsbestuurders: houd de stad leefbaar.'



In dat opzicht verbaast het misschien dat de vlam in de pan slaat in Barcelona, waar de bevolking in 2015 een linkse burgemeester koos die beloofde de uitwassen van het toerisme aan te pakken. Van der Borg: 'De maatregelen (zoals boetes voor kamerverhuurder Airbnb - red.) die het stadsbestuur tot dusver heeft genomen zijn een druppel op de gloeiende plaat. Het is net als in Amsterdam. De wethouder belooft de stad in balans te brengen, maar hanteert uiteindelijk de kaasschaaf vanwege de grote economische belangen. En daar doet hij dan heel dik over.'