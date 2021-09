Violist Jesper Gasseling is onze gids in muzikaal Luzern

Beeld Luis Mendo

De Nederlandse ouders van violist Jesper Gasseling (29) vertrokken toen hij klein was naar Zwitserland om er een fysiotherapiepraktijk te beginnen. Jesper is opgegroeid in Hergiswil, vlakbij Luzern, de kleine Zwitserse stad aan het Vierwoudstrekenmeer. Hij wilde als kind al niets liever dan violist worden en speelt nu op een vierhonderd jaar oude viool van Giovanni Paolo Maggini in het talentprogramma voor jonge musici van de EU. Hij organiseert ook zijn eigen kamermuziekfestival, Seeklang, en heeft zijn eigen ensemble, het Onyx trio. Jesper Gasseling: ‘Toeristisch of niet, ik zou in Luzern zeker met een bootje het meer op gaan. De Vierwaldstättersee is prachtig, schilderachtig, net als heel Luzern, een Alpendroomstad. De mooie huizen, de houten Kapelbrug, de besneeuwde bergen, precies hoe je je Zwitserland voorstelt. Ook bijzonder dat Luzern in het midden van Zwitserland én in het midden van Europa ligt. Ik vind de stad het allermooist in de herfst, als de zon zich door de ochtendmist boort.’

Bergen en hoogten

Jesper Gasseling: ‘De bergen rond Luzern, in de Alpen, zijn spectaculair. Het is geweldig om bij de bergen te wonen. Zoals de hoge Titlis, naast Engelberg, met de gletsjer en de ook in de zomer besneeuwde top. Je kunt er met de kabelbaan heen en dan uitkijken over de Engelberg en de Alpenweiden. Er zijn ook heel veel wandelpaden. Ook al zo sensationeel: de Bürgenberg, een hoge, steile rots aan de rand van het meer. Daar zit nu het chique resort Bürgenstock. De Hammetschwand-lift bij Bürgenstock is beroemd. Een 165 meter hoge lift die in 1905 recht tegen de rotswand is gebouwd en als een raket de hoogte in wijst. Je zoeft in minder dan een minuut naar de top van de berg. De Hammetschwand is een heel gaaf uitkijkpunt. Tenminste, het zullen mijn Nederlandse genen wel zijn, maar zelf ben ik niet zo gek op hoogten en kijk daar toch liever niet de diepte in, letterlijk adembenemend.’

Concertzaal aan en onder het meer

‘Luzern is toeristisch, maar heeft zich ook steeds meer tot klassiekemuziekstad ontwikkeld. Daar ben ik heel blij om. Elke zomer is er een groot klassiek festival – dit jaar werd het na corona voor het eerst weer gehouden – dat zich in en rond het KKL afspeelt. KKL, Kultur- und Kongresszentrum Luzern, is de geweldig klinkende concertzaal van Jean Nouvel, de architect die ook de Parijse Philharmonie ontwierp. Het bijzondere is dat er ook een kunstmuseum aan het KKL verbonden is, op de vierde verdieping, en dat het gebouw direct aan het meer en half onder de grond is gebouwd, dat laatste zodat het geen hoog obstakel tussen de bergen en het meer vormt.’

KKL Luzern, Kunstmuseum Luzern, Europaplatz 1

Zwanencafé

‘Over de brug, bij de Schwanenplatz, waar inderdaad vaak zwanen rondlopen, is een licht grand café met een terras en – alweer – een prachtig uitzicht over het Vierwoudstrekenmeer en de Alpentoppen in de verte. Restaurant Schwanen heeft een heel Parijse uitstraling. Voor ontbijt met de ochtendkranten – Schwanen is elke dag al om 7 uur ’s ochtends open –, voor een warme lunch of ’s avonds entrecote en tartare classique. Op zondag serveren ze een zondagsbrunch met zopf, klassiek Zwitsers gevlochten brood.’

Restaurant Schwanen, Café de Ville, Schwanenplatz 4

Ongecompliceerde spaghettini

‘Luzern ligt natuurlijk dichtbij Italië, vandaar de vele Italiaanse restaurants. Ik ben zelf fan van La Perla. Dat is zo’n restaurant waar je tijdens een klassiek festival vaak een wereldberoemde violist of dirigent aan een tafeltje ziet zitten. Toen ik er met mijn ouders was, zat Riccardo Chailly naast ons een pastaatje te eten. Ze noemen zichzelf een unkompliziertes italienisches restaurant en serveren verschillende pizza’s en allerlei soorten pasta, zoals tagliolini, paccheri, linguette… Ik neem bijna altijd de heerlijke spaghettini La Perla, met kalfsvlees en tomatenroomsaus.’

Ristorante La Perla, Waldstätterstrasse 25

Rösti onder een groen bladerdak

‘Weisses Schloß is het enige echt Zwitserse restaurant dat ik ken, met gerechten als Älpler Maggrone, Züri Geschnätzlets, Kalbsleberli en Rösti op het menu en veel Zwitserse wijnen. Het is een klassiek restaurant, met een houten lambrisering en witte tafellakens en servetten, en ook heel romantisch, door dat terras buiten met het groene bladerdak. Weisses Schloß is, begreep ik, nu kort gesloten voor een verbouwing, wel even checken of ze alweer open zijn.’

Weisses Schloss, Moosstrasse 7

Mocktails met meerzicht

‘De chique rooftopbar van hotel Monopol, naast het station, heet Suite. Altijd leuk om naar toe te gaan, vanwege het uitzicht over de stad, ons meer en de bergen in de verte. Soms draait er een dj. Suite heeft een superuitgebreide cocktail- en mocktailkaart, wel vijftien soorten gin, meerdere champagnes en ook nog hapjes. Niet goedkoop, daar moet ik wel voor waarschuwen, Luzern is een dure stad.’

Suite (Hotel Monopol), Pilatusstrasse 1

Wagners landhuis

‘Tribschen is niet echt een park, meer een groene uitloper aan de rand van het meer, wat verder van het centrum. Er loopt een wandelpad, er is een zwemstrandje en het grote witte huis met de groene luiken waar Richard Wagner zes jaar heeft gewoond staat hier. Dat is nu het Richard Wagnermuseum. Hij componeerde er die Meistersinger von Nürnberg en Siegfried, trouwde er met zijn Cosima en kende naar eigen zeggen keinen schöneren Ort auf dieser Welt dan dit huis. Ik heb er wel eens oude partituren en instrumenten van hem bekeken. Eerlijk gezegd ben ik niet per se een fan van Wagner, eerder van Beethoven, maar het is een mooi, oud landhuis en een fijn, rustig gebied.’

Richard Wagner Museum, Richard Wagner Weg 27