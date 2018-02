Vijfsterren zonder drempel: iedereen is welkom onder het glazen dak van het Pestana Riverside Hotel

Wie een voet over de drempel van het Pestana Riverside Hotel in Amsterdam zet, kan zich bijna niet voorstellen dat hier elf jaar geleden nog het stadsarchief zat. De systeemplafonnetjes zijn eruit gesloopt en de neorenaissance ornamenten en originele houten balken zijn weer zichtbaar. Het vijfsterrenhotel aan de Amsteldijk telt 154 kamers. Voor 260 euro kun je terecht in de goedkoopste, met kingsize bed en Nespresso-apparaat. Een stapje erboven heb je een vrijstaand bad en duodouche. Hiermee zit het hotel in een lager prijssegment dan Amsterdamse vijfsterrenhotels als het Amstel Hotel en l'Europe. Riverside wil een toegankelijk vijfsterrenhotel zijn, legt directeur Rudolf Weytingh uit, dat ook millennials moet aanspreken. Rustige aardse kleuren voeren de boventoon. De horeca is in handen van Peter Lute, bekend van zijn goedlopende restaurant De Kruidfabriek en als Masterchef-jurylid. In zijn hotelrestaurant Arc kunnen niet alleen hotelgasten terecht voor een ontbijt (21 euro) of diner, iedereen is welkom onder het glazen dak of in de binnentuin.



Pestana Riverside, Amsteldijk 67, Amsterdam. Kamers vanaf circa €260. pestana.com