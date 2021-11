Van sterrenrestaurants tot pintxobars; koken is een ware kunst in San Sebastián

Beeld Joost Stokhof

‘Het heeft mij altijd verbaasd dat San Sebastián zo laat werd ontdekt, zegt Emmie Declerck. Pas toen de Noord-Spaanse stad het predicaat Europese culturele hoofdstad kreeg, in 2016, kwamen de reizigers in grote(re) getale. De Vlaamse Emmie Declerck (40) is vertaler en blogger, ze schreef verschillende reisgidsen, geeft pintxostours voor cultuurgids Basque Taste en kent Spanje als geen ander – ze woonde eerder al in Valencia, Barcelona en Madrid. Maar voor San Sebastián is Emmie 14 jaar geleden echt gevallen. ‘Omdat hier stadsstranden zijn met diepblauw water. Omdat de zomers zo aangenaam koel zijn. Omdat San Sebastián een barcultuur heeft, de Donostiarras hoppen van bar naar bar, ook in de winter. Omdat het een elegante en heel culinaire stad is, met honderden oude sociedades gastronómicas, privé-kookclubs, en met de hoogste Michelinsterdichtheid van Europa per hoofd van de bevolking. Koken is een ware kunst in San Sebastián.’

Schelpbaai

Emmie Declerck: ‘Ik kan niet anders beginnen dan met La Concha, onze beschutte stadsbaai in de vorm van een schelp, een concha, geflankeerd door de bergen. In de 19de eeuw kwam Koningin Isabella II al in deze baai overzomeren en baden voor haar gezondheid. Zomer of winter, sommige Donostiarras (de Baskische naam van San Sebastián is Donostia) zwemmen het hele jaar door in zee.’

Vuurtoreneiland

‘Op zwemafstand van het strand van La Concha ligt het groene eilandje Santa Clara in zee. Met een boot ernaartoe varen kan ook. Er is een kleine witte vuurtoren en een strandje dat bij vloed helemaal onder water loopt. Santa Clara is altijd onbewoond geweest, in de 16de eeuw, toen de pest was uitgebroken, was het een quarantaine-eiland.’

Bubbelbad aan zee

‘Deze spa, in een prachtig belle-époquegebouw, bevindt zich al meer dan 100 jaar op het strand van La Concha. La Perla werd in 1912 geopend voor rijke gasten, zodat ze zo de zee in konden lopen. De spa heeft bubbelbaden, een zwembad voor waterfitness en een goed restaurant in een soort koepel, met uitzicht op de baai. Een perfecte plek voor een natte herfstdag.’

La Perla, Kontxa Pasealekua

Ontbijten met warme chocopudding

‘Meteen naast La Perla zit mijn favoriete ontbijtadres, Café de La Concha, waar je eigenlijk wel het hele jaar op het terras kunt zitten. Ik bestel vaak toast met zalm en een gepocheerd ei en avocado, of pan con tomate, brood met tomaat en olijfolie. En dan het liefst chocolate caliente, een soort vloeibare chocoladepudding, toe.’

Café de la Concha, Kontxa Pasealekua

Tandenstoker

‘Voor een pintxostour gaan we naar het oude centrum, waar, aan de Fermín Calbetón en de 31 de Agosto Kalea, alle goeie pintxosbars zitten. Pintxos zijn iets verfijnder en lokaler dan tapas en vaak worden ze met een soort tandenstoker op een broodje geprikt. Elke bar heeft zijn eigen specialiteit. Het is niet de bedoeling om een bord vol te bestellen. Je neemt een of twee pintxos en een glas rioja en gaat dan naar de volgende bar, een culinaire kroegentocht. Bar Gandarias is zeker een van mijn favorieten, fantastische hammen hangen er boven verleidelijk uitgestalde koude pintxos. Hun solomillo, een klaargemaakt stukje vlees op brood met peper en grof zout, is zo lekker.’

Gandarias, 31 de Agosto Kalea 23

Michelinman

‘Martín Berasategui is een van onze bekendste sterrenchefs, geboren in San Sebastián. Hij heeft meerdere restaurants en in totaal 12 Michelinsterren. Hij begon in zijn tienerjaren bij restaurant Bodegón Alejandro, in de oude stad, een restaurant dat door zijn ouders en tante werd gerund. Het bestaat nog steeds en is een ode aan de Baskische keuken, met kabeljauw met pil pil-saus op de kaart en euskal txerri, varkenslende met aardappelpuree. Zo’n 7 kilometer van Bodegón Alejandro, in een naburig dorp, ligt het beroemde driesterrenrestaurant van Martín Berasategui in het groen. Een totaal andere prijsklasse, maar volgens de Michelingids een ‘unieke keuken’ en erg bijzonder om eens te gaan dineren.’

Bodegón Alejandro, Fermín Calbetón Kalea 4

Martín Berasategui, Loidi Kalea 4, Lasarte-Oria

Vietnamese hotelkeuken

‘Zelf vind ik restaurant Café Saigón in Hotel Maria Cristina, alweer zo’n mooi gebouw in belle-epoquestijl, een fijn restaurant en een welkome uitzondering tussen alle pintxosbars. In Café Saigón wordt heerlijk Vietnamees gekookt. Als het jazzfestival is, of het filmfestival, verblijven de sterren in dit hotel.’

Hotel Maria Cristina, Okendo Kalea 1

Surfwijk

‘Zurriola, het surfstrand van San Sebastián, verdient een speciale vermelding. Een ruwer, minder beschut strand dan La Concha, met wildere golven. Ik surf niet, maar doe wel graag yoga op het strand. Achter Zurriola ligt de bruisende, volkse wijk Gros, helemaal in opkomst. Hier duiken steeds nieuwe bars en restaurants op, zoals Kursaal, met Mexicaans-Baskische kaart, genoemd naar het futuristische gebouw Kursaal, en bar Xarma, voor pintxos met livemuziek.’

TaquerÍa Kursaal, Ramón María Lili Pasealekua 2

Xarma Cook & Culture, Miguel Imaz Kalea 1

Stad van de drie bergen

‘Drie bergen heeft San Sebastián, die allemaal goed te beklimmen zijn. Vanaf Zurriola loopt een stukje Camino del Norte omhoog naar de top van de Monte Ulia in het oosten. Naar de Monte Igueldo, in het westen, gaat een kabelbaan, erg leuk. Het uitzicht over de stad en het water is geweldig boven op de Igueldo. En dan is er nog de Monte Urgull, de berg aan de baai met het Jezusbeeld op de top. Aan de voet van de Urgull is een gezellig, verkeersvrij haventje met heerlijke visrestaurants, zoals La Rampa, dat een ongelooflijk grote keuze aan verse vis serveert.’

La Rampa, Paseo del Muelle 26