Van een wijnhuiskamer tot een drijvend wandelpad: hier je moet wezen in Mechelen

Beeld Joost Stokhof

Jolien Lauwens (32) is een dubbeltalent. Ze heeft haar eigen boekhoudkantoor, is belastingadviseur, maar ook modeontwerper. De ontwerpen van haar modelabel Kstmized maakt ze van reststoffen van designstukken die anders worden weggegooid. ‘Ik begon met gecustomizede bomberjasjes, en dat ging zo goed, dat ik van daaruit mijn collectie heb uitgebouwd.’ Jolien Lauwens woont inmiddels zes jaar in Mechelen, de kleine Belgische stad precies tussen Antwerpen en Brussel in. ‘Mechelen is ondernemend, duurzaam, bruisend, jong, warm en niet groot, een community, je komt altijd wel een bekend iemand tegen. En Mechelen heeft een rijke geschiedenis, waar nog veel van te zien is. Zoals het renaissancepaleis van Margaretha van Oostenrijk, die hier in de 16de eeuw als landvoogdes over de Nederlanden regeerde. Het paleis is nu een rechtbank. Haar beeld staat op de Groenmarkt, naast de Grote Markt, waar een heel mooi stadhuis schittert in drie historische stijlen. De Sint-Romboutskathedraal is al net zo mooi.’

Uitzicht op Brussel

Jolien Lauwens: ‘Om meteen maar met de hoogste attractie te beginnen: de Sint-Romboutstoren van de kathedraal is 97 meter hoog en – met enige moeite – helemaal te beklimmen. De toren heeft twee beiaards en zware klokken, die onderweg naar boven te bewonderen zijn. Bovenin is een glazen plateau waar je helemaal over Mechelen kunt uitkijken. Bij helder weer is de Antwerpse haven te zien aan de noordkant en het Atomium van Brussel aan de zuidkant.’

Sint-Romboutskathedraal, Onder-Den-Toren

Vis van goud

‘De Vismarkt is, naast de Grote Markt, het tweede hart van de stad, een vaak propvol plein. En De Gouden Vis is een van de oudste cafés van de stad, met een art-nouveaustijl. Mijn vader kwam hier vroeger al. Een leuke kroeg met een terras en een serre aan de rivier de Dijle. Hier drinken we op zaterdag, als er markt is, regelmatig een koffietje en bladeren we door de kranten.’

De Gouden Vis, Nauwstraat 5

Bierbrouwerij

‘Ankertje aan de Dijle, vlak bij de Vismarkt, is ook een begrip en nog ouder dan De Gouden Vis. Het is een café in een prachtig 18de-eeuws pand, met houten balken en oude bierreclames aan de muur. Ze tappen in Ankertje Maneblusser en Gouden Carolus, de bieren van de historische Mechelse brouwerij Het Anker. Er wordt altijd gefluisterd dat er een directe bierleiding van Ankertje naar de brouwerij loopt, maar dat kan net zo goed een urban legend zijn. Brouwerij Het Anker zelf is ook te bezoeken. De brouwerij organiseert rondleidingen langs de grote ketels en heeft een brasserie en zelfs een hotel.’

Ankertje aan de Dijle, Vismarkt 20

Brouwerij Het Anker, Guido Gezellelaan 49

Wandelen over het water

‘Naast en deels door het water van de Dijle loopt het Dijlepad. Een drijvend wandelpad dat langs mooie historische huizen voert en langs veel nieuwere panden. Je kunt op sommige plaatsen in de zon aan het water zitten, maar ook het pad helemaal langs de Dijle door de binnenstad volgen, van de Zoutwerf en de Haverwerf naar stadspark de Kruidtuin.’

Ontbijtpudding

‘De laatste jaren zijn er veel vegetarische en vegan restaurants bij gekomen in Mechelen, en leuke ontbijtbars, zoals Kato Gâteaux. We gaan graag naar Kato voor een volledig vegan ontbijt met pannekoeken, wafels, een yoghurtbowl of chiapudding. De zaak wordt geleid door een vriendelijke, jonge ondernemer die daarnaast heerlijke citroencake en andere taarten bakt.’

Kato Gâteaux, Korenmarkt 11

Gratis dessert

‘Bij Magma is het heel fijn dineren. Chef-kok Maarten Van Essche heeft bij Noma in Denemarken gewerkt, dat zegt wel wat. Hij kookt biologisch en koopt zijn ingrediënten bij lokale telers. Duurzaamheid is belangrijk bij Magma, wie zijn treinticket laat zien, krijgt een dessert cadeau. In dit restaurant staat vlees op de menukaart, maar alles vegan bestellen kan net zo makkelijk.’

Magma Restaurant, Borzestraat 5

Wijnhuiskamer

‘Een geheimtip van mij: The Neck. Echt een bijzonder adres. Een Mechels koppel heeft een wijnbar in hun eigen huis geopend. Gasten moeten aanbellen. De eigenaren geven advies, schenken fijne wijn en maken hapjes. En er staat een platenspeler, waar speciale verzoeken op worden gedraaid. Zeer gezellig allemaal. Soms is er ook livemuziek van lokale bands.’

The Neck, Begijnenstraat 23

Stiltetuin

‘Sinds een paar jaar is de tuin van het Aartsbisschoppelijk Paleis van Mechelen, tussen de Sint-Katelijnestraat en de Schoutetstraat, geopend als Stiltetuin. En daar is het werkelijk stil. Heel bijzonder. Het is een serene, groene plek, met een hoge muur, bomen en bankjes en de Sint-Romboutstoren wakend op de achtergrond.’

Stiltetuin van het Aartsbisschoppelijk Paleis, toegang via de Schoutetstraat.

Nekkerspoel

‘Ik woon zelf in Nekkerspoel, ten noordoosten van de binnenstad. Een leuke, diverse en multiculturele wijk. Wat ruwer dan de binnenstad, maar aan de andere kant wel een wijk met pleintjes en parkjes voor jonge gezinnen met kinderen. Sinds kort heeft ons huis, hoe tof is dat, een eigen kleurige muurschildering van straatartiest El Tipo. Het is een mural voor het project Mechelen Muurt, waarvoor inmiddels al zo’n twintig muurschilderingen door de hele stad zijn aangebracht.’

Mechelen Muurt

Blauwborsten in Broek

‘Het natuurgebied waar we met onze dwergschnauzer vaak heen gaan, is Mechels Broek. Dat ligt aan de oostkant van Nekkerspoel. Een groot, drassig gebied met weilanden, knotwilgen en een vogelkijkhut. Soms zijn we al heel vroeg in Mechels Broek om in de stilte blauwborsten en kiekendieven te kijken. Er is een groot water, dat de Nekker heet. En je kunt verschillende wandelroutes volgen. Let op, meestal heb je laarzen nodig.’

Mechels Broek, de wandelingen beginnen bij het bospad iets voorbij de ingang van sporthal De Nekker.