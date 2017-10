Van beschaafd buitengaats tot extreem luxe - welke cruise past bij jou?

Alles is groot bij Oasis

Alles is groot en veel aan de Oasis of the Seas. De Oasis, in de vaart sinds december 2009, is een drijvende stad met 17 dekken. De 2.706 hutten kunnen maximaal 6.360 gasten herbergen; de 2.394 bemanningsleden komen uit 71 landen. Er zijn 21 zwembaden en whirlpools, gevuld met 2,3 miljoen liter water. Op het achterdek, geflankeerd door twee klimwanden, is een openlucht amfitheater (750 stoelen) voor spectaculaire watershows. Er is minigolfparcours, een gigantisch wellness- en fitnesscentrum met Aziatische masseuses en Amerikaanse personal trainers, er zijn bars, restaurants, nachtclubs en er is het Casino Royale.



In Studio B is een ijsbaan met echt ijs, in het Opal Theatre (1.380 stoelen) wordt drie keer per avond de musical Cats opgevoerd. De trots van kapitein Selvåg is het Central Park, een tuin met 12 duizend planten en 56 bomen. Het schip is immens, maar met duizenden passagiers is het toch weer dringen geblazen voor een tafeltje in het restaurant. Lees meer.



