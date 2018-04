Toulouse: de optimistische stad van het licht

Stedentrip: waar je wél moet zijn Een stedentrip vereist research, wil je niet in een Hard Rock Café terechtkomen. Maar waar moet je dan wél zijn? De Volkskrant verzamelt tips van stadsbewoners en bekenden, zodat jij de bijzonderste plekken kunt vinden. Van Rotterdam tot Teheran, bekijk originele stedentrips op onze stedentrips-pagina.

'Toulouse is een optimistische stad. Misschien omdat Airbus hier zit, en meer bedrijven en industrie. Er is altijd genoeg werk. Dat voel je.' Dat zegt Pauline Michgelsen (56). Ze is tolk, vertaler, schrijft kinderboeken en boeken over Russische kunst en woont sinds zes jaar in Toulouse, de vierde stad van Frankrijk. Pauline: 'Toulouse heeft eeuwenoude wijken, ook van die smoezelige. Die van ons, Bonnefoy, is nog niet gegentrificeerd. Zo'n buurt met veel kebabtenten. Ik hou er wel van. Toulouse is aangenaam, met een fijn, zuidelijk klimaat en blauwe luchten. Voor mij is Toulouse de stad van het licht. Dat kan fel zijn en contrastrijk, maar er zit ook altijd iets vriendelijks in, vooral aan het eind van de dag. Dan valt het zonlicht zo zacht over de oranjeroze huizen. Toulouse wordt de roze stad genoemd, maar ik vind de huizen en gebouwen eerder oranje.'