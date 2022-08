Tien verrassende stedentrips die je per trein kunt doen

Dat je Londen, Parijs en Brussel makkelijk met de trein kunt bereiken, weten de meeste mensen wel. Maar ook andere stedentrips zijn goed te doen per trein, bijvoorbeeld door de reistijd slapend door te brengen in de nachttrein. Onze ‘gidsen ter plaatse’ geven tips voor verrassende trips.

Wenen

Hoe kom je er?

Rechtstreeks met de dagelijkse nachttrein, in ongeveer 14 uur (vanaf 30 euro voor een enkele reis).

Waarom wil je er naartoe?

Onze gids Céline Debourse over Wenen: ‘Alles is binnen handbereik: cultuur, natuur. En Wenen is een veilige stad met een opmerkelijk goed openbaar vervoer. Misschien is het echte geheim wel dat Wenen een grote stad is die toch gemütlich is gebleven, dorps. De bakker en zelfs de caissières van de supermarkt kennen hun klanten. Het sociale en lokale, dat is het aantrekkelijke aan Wenen.’

Wat kun je er doen?

‘De Naschmarkt, die al meer dan honderd jaar bestaat, is een half overdekte markt van jugendstilhuisjes met luifels waaronder van alles wordt verkocht: groente en fruit van boeren uit de buurt, rommel en antiek. Er zijn ook Chinese winkeltjes met thee, rijst en exotische vruchten.’

‘Helemaal Weens is eetlokaal Steman. Donkere, houten panelen, houten stoelen, witte tafellakens en echte Weense kost op het menu: Wienerschnitzel, Leberknödel, Blunzengröstl. Maar ook voor een vegetariër is het goed te doen.’

Milaan

Hoe kom je er?

Vanaf Amsterdam neem je de rechtstreekse nachttrein naar Basel, en daar stap je over op de trein naar Milaan. Je vertrekt om 20.30 uur uit Amsterdam en arriveert om 10.40 uur in Milaan.

Waarom wil je er naartoe?

Onze gids Marleen Scholten: ‘In Milaan zie ik vooral contrasten. Het contrast tussen het verlangen naar vernieuwing en de wens dat alles voor eeuwig bij het oude blijft. Het contrast tussen het dure ­Milaan van de mode en de chaotische, volkse buitenwijk waar wij wonen. Het contrast tussen de eeuwenoude Dom en radicaal nieuwe architectuur zoals het Bosco Verticale – twee woontorens helemaal bedekt met bomen en planten. Het contrast tussen de diep gevoelde liefde van Italianen voor schoonheid en eten, maar dan wel die allerbeste pasta rustig opeten in een kaal tentje met tl-licht. Zo’n stad is Milaan.’

Scholtens tips: ‘In San Siro, niet ver van het stadion, is een oude Italiaanse boerderij met binnenplaats veranderd in een sociaal-cultureel centrum: Mare Culturale Urbano. Theater, concerten, yoga, tango, eten, drinken. Mare biedt betaalbare cultuur voor iedereen in de buurt.

‘Isola is de oude communistische kunstenaarswijk. Groezelig, gezellig, en een van de leukste wijken. Alles speelt zich af rond de vele restaurants en barretjes van het Piazza Archinto. ’s Ochtends komen de mensen er koffie drinken en bijpraten, ’s avonds komen ze bier drinken en bijpraten. Als het druk is, zit iedereen op de stoep, alle leeftijden, alle culturen. Het zinnetje dat hier altijd klinkt: ‘Ik zie je straks op het plein.’

Bazel Beeld Luis Mendo

Bazel

Hoe kom je er?

Rechtstreeks met de ICE of met de Nightjet, in zo’n 6,5 uur (vanaf 38 euro voor een enkele reis).

Waarom wil je er naartoe?

Gids ter plaatse Nelleke Barning: ‘Bazel is een stad die onverwacht de allure van Parijs combineert met het hippe, rafelige van Berlijn. Het is een internationaal zakencentrum, met alle nationaliteiten die daarbij horen. Bazel voelt minder grijs dan Nederland. Het is alsof de lucht hier vaker helderblauw is. En deze stad heeft zijn eigen rivier: de Rijn. De Bazelers hebben een leuke zomertraditie: Rheinschwimmen. Je laat je bij Museum Tinguely in het water zakken, kleren in een waterproof Wickelfisch, en dan drijf je met de stroom mee naar Rhyschänzli, waar je aan wal klimt voor een biertje en een broodje worst.’

Wat kun je er doen?

Dit is zo’n uitgesproken kunststad. Uren ronddwalen en Holbein zien in het Kunstmuseum. Of naar Fondation Beyeler, een grote verzameling van 19de- en 20ste-eeuwse kunst in een prachtig gebouw van Renzo Piano. En kunstenaar Jean Tinguely is opgegroeid in Bazel. We hebben een ­Tinguely Museum, een ­Tinguely Brunnen – dat is een bijzondere fontein met zijn bewegende en waterspuwende machientjes.’

‘Walliser Kanne is een begrip in Bazel, een restaurant waar je het ­Zwitserse gevoel krijgt: rösti en schnitzel eten in een ­inrichting met donker hout, wagenwiellampen en koebellen aan de muur. Hun kaasfondue is sensationeel, vooral die met champagne.’

De reisinformatie is gebaseerd op gegevens van NS International en van met de NS samenwerkende buitenlandse spoorwegmaatschappijen. Er zijn ook andere aanbieders die in bepaalde periodes met nachttreinen vanuit Nederland rijden, en andere internationale treinen waarmee je soms een gunstiger overstap kunt maken. Tips voor het boeken van de beste en goedkoopste treinreizen, vind je hier.

Innsbruck

Hoe kom je er?

Rechtstreeks met de dagelijkse nachttrein, in iets meer dan 14 uur (vanaf 29,90 euro voor een zitplaats en 59,90 euro voor een ligplaats).

Waarom wil je er naartoe?

Onze gids ter plaatse Boris Textor: ‘Innsbruck is best vergelijkbaar met de stad Groningen. Het is een jonge studentenstad. Knus, niet groot, veel barretjes, in de zomer opvallend rustig en in de winter juist niet. Het weer is dan weer helemaal niet Gronings: de lucht is vaak knisperhelder en stralend blauw. De bergen zijn overal rondom. Na 10 minuten hardlopen kun je al op de berg zijn. Innsbruckers zijn sportief en als het even kan buiten te vinden. Wandelend, mountainbikend, klimmend, skiënd.’

Wat kun je er doen?

‘Vlakbij het Gouden Dak (een met goud bekleed dak op een van Innsbrucks gebouwen), dé attractie van Innsbruck, zit strudelcafé Kröll. Het is de hemel voor strudelfans. Kröll bakt wel twintig soorten, zoet én hartig, Kirschstrudel, Zwetschkenstrudel, Kraut-Speckstrudel, of vier soorten Apfelstrudel op één bordje.’

‘De Nordkette is een bijzonder berggebied, omdat het zo dicht bij de stad ligt. De skilift en de hypermoderne kabelbaan vertrekken vanuit het centrum, bij het congresgebouw in de binnenstad. Je kunt er in de winter skiën en in de zomer en herfst wandelen. Er zijn ook speciale tracks voor downhillbiken – dat is met een mountainbike naar beneden. Boven op de berg heb je een geweldig uitzicht over Innsbruck.’

Salzburg Beeld Luis Mendo

Salzburg

Hoe kom je er?

Met de nachttrein Wenen/Innsbruck van Amsterdam rechtstreeks naar Wels, daar overstappen op de trein naar Salzburg. De totale reisduur is iets meer dan 13 uur (vanaf 38 euro voor een enkele reis).

Waarom wil je er naartoe?

Oud-schaatskampioen Anni Friesinger: ‘Het fantastische van Salzburg is: in 20 minuten ben je boven op de machtige berg, met het mooiste uitzicht van de wereld. Ik ben een kind van de bergen. Zonder de Alpen om me heen word ik ongelukkig.’

Wat kun je er doen?

‘De Mönchsberg ligt midden in de stad. Er gaat een snelle minilift naar boven, waar je prachtig zicht hebt op de groene koepels van de stad en de hooggelegen burcht Festung Hohensalzburg. Boven op de berg ligt verrassend genoeg een museum voor moderne kunst. Het is in de zomer heel groen op de berg, met bergweiden en beekjes. De bergen zijn trouwens mooi in elk seizoen, in de zomer om te zwemmen en te wandelen, in de winter om te skiën, te langlaufen, te rodelen.’

‘Tomaselli is het oudste koffiehuis van Oostenrijk. De Fransman Johann Fontaine begon hier al in 1700 een koffiehuis en deed de zaak later over aan Karl Tomaselli, zoon van een Oostenrijkse moeder en Italiaanse vader. Naar hem is Café Tomaselli genoemd. Salzburg heeft wel een wat Italiaanse sfeer, vind ik. Tomaselli is een klassiek koffiehuis met marmeren tafels en de Strudel en Häferl mit Schlag, koffie met room, worden op een zilveren dienblaadje gebracht.’

Kopenhagen Beeld Luis Mendo

Kopenhagen

Hoe kom je er?

Met NS International reis je via Hamburg in 10 uur en 33 minuten naar Kopenhagen (38 euro voor een enkele reis).

Waarom wil je er naartoe?

Gids ter plaatse Jeroen Smeets: ‘Kopenhagen is een mooie stad en een culturele stad. Er is overal design, nieuw design. Alles ziet er verzorgd uit en is van hoge kwaliteit. Elke lente vind ik het vermakelijk om te zien hoe kinderlijk blij de Kopenhagers zijn als de zon eindelijk weer tevoorschijn komt.’

Smeets’ tips: KU.BE, een niet alledaagse, avontuurlijke binnenkinderspeeltuin met een klimmuur en bijna gevaarlijke glijbanen. En Folkehuset Absalon, een voormalige kerk waar je voor 8 euro kunt aanschuiven aan lange tafels.

Wat kun je er doen?

‘KU.BE is een cultureel centrum in Frederiksberg. Een bijzonder gebouw van het Nederlandse architectenbureau MVRDV. Er wordt van alles georganiseerd: yin yoga, tango, buikdansen, qi gong, theaterklassen. Er zit ook een bibliotheek in het gebouw en een eetcafé. En er is een niet alledaagse, avontuurlijke binnenspeeltuin met een klimmuur en bijna gevaarlijke glijbanen.’

‘Kiosken zijn een dingetje in Kopen­hagen. Er zijn basale, met louter kranten en tijdschriften, maar ook heel uitgebreide, die er van alles bij verkopen. Kihoskh op Sønder Boulevard heeft alles: koffie, melk, fruit, biologische sapjes en een grote collectie speciaal bier. Kihoskh zit bovendien vlak bij een parkstrook waar iedereen in de zomer naartoe komt. Ook vlakbij is Itzi Pitzi Pizza, een takeaway pizzeria met dunne, knapperige, supersnel klaargemaakte pizza’s.’

Praag Beeld Luis Mendo

Praag

Hoe kom je er?

Met NS International arriveer je na een overstap in Berlijn in iets minder dan 11 uur in Praag (vanaf 38 euro voor een enkele reis). De komst van de nachttrein van European Sleeper – hij zou deze zomer gaan rijden – is voorlopig uitgesteld.

Waarom wil je er naartoe?

Gids ter plaatse Filip Coppens: ‘Praag is opvallend groen. Overal zijn parken. Zelf wonen we aan de rand van een groot ongerept bos. Verder vind ik het bijzonder dat het centrum zo onaangetast is gebleven, met al die laatmiddeleeuwse en barokke gebouwen. Er is nauwelijks nieuwbouw in de oude binnenstad. Praag is verder een stad in pasteltinten. De huizen zijn hier zachtgeel, zachtroze, zachtgroen, zachtblauw. Als het lentezonnetje daarop schijnt, geeft dat een heel speciale atmosfeer.’

Wat kun je er doen?

Café Imperial, aan de rand van het centrum, is een deftig café in art-decostijl, met tegels, fraai gerestaureerd. Het is zeker de moeite. Ze serveren er ook Tsjechische klassiekers, zoals konijn met knoflook en stoofvlees met brooddumplings en cranberry’s.

‘De dierentuin van Praag is een grote, groene zoo, met een geweldige ligging, aan de oevers van de Moldau en boven op de heuvel. Er is een Afrikaanse savanne. Veel dieren leven hier in hun eigen biotoop. Wie meer van cultuur houdt, kan naast de dierentuin naar het 17de-eeuwse rococokasteel van Troja met prachtige plafondschilderingen.’

Florence

Hoe kom je er?

Neem de nachttrein naar Bazel en reis via Milaan door naar Florence. Je komt daar aan rond lunchtijd.

Waarom wil je er naartoe?

Gids ter plaatse Reinout Bosman: ‘Het licht, dat is het allermooiste van Florence. Dat zachte pastellicht. Het is als een fresco. Als de zon bijna ondergaat, denk ik elke keer: dit is de mooiste plek op aarde. Ik eer het echt, de schoonheid en het licht. In het najaar is het licht nog warmer en wat melancholisch. Voor Florentijnen is de herfst een heerlijk seizoen. De pompoen- en paddestoelenrisotto’s komen weer op tafel en we hebben de stad de komende maanden weer wat meer voor onszelf.’

Wat kun je er doen?

‘Niet eens zo ver van de rijen toeristen, iets buiten het centrum, ligt de Giardino dell’Orticultura. Het is een relaxt, groen park. Er staat een grote 19de eeuwse kas van glas en gietijzer en er ligt een stenen draak naast de trappen. Als je daar op zondagochtend met een boek zit, tussen de families en de spelende kinderen, krijg je het gevoel dat Florence een groot dorp is.’

‘De meeste mensen gaan naar het Piazzale Michelangelo voor een vergezicht over Florence. Maar waarom niet tien minuten doorlopen naar de San Miniato al Monte? Een Romaanse kerk van duizend jaar oud, een plek om prachtige schilderingen uit de middeleeuwen te bekijken en een kaarsje op te steken voor iemand. Voor de ingang van de San Miniato heb je net zo goed een weids uitzicht over de stad. Daar kun je met een flesje prosecco kijken naar de ondergaande zon.’

Verona Beeld Luis Mendo

Verona

Hoe kom je er?

Met de nachttrein naar Innsbruck en dan doorreizen naar Verona. Je vertrekt rond 19.30 uur uit Amsterdam en je arriveert de volgende dag rond lunchtijd in Verona.

Waarom wil je er naartoe?

Gids Demet Güzey: ‘Verona is een kruispunt van de Romeinse wegen, maar ook van verschillende culturen en tijden, van middeleeuws tot modern. Ook landschappen, bergen, meren, vlakten. Cultuur en natuur vallen samen in Verona.’

Haar tips: ‘Het is een flinke klim, alle trappen op naar Re Teodorico, in de heuvels in het noorden, maar de beloning is een volmaakt uitzicht over de rivier de Adige en de daken van de stad. Geweldig om hier met een koel drankje naar de zonsondergang te kijken. Het restaurant ligt vlak bij het Castel San Pietro.’

‘De Via Sottoriva, de door arcadebogen overdekte straat met eettentjes aan de rivieroever, behoort tot het middeleeuwse deel van Verona. Osteria Sottoriva is een klassieke taveerne om even rustig te gaan zitten. Je kunt er gehaktballen van paardenvlees bestellen, een erfenis uit de tijd dat Verona nog tot het Habsburgse rijk behoorde.’

Zürich

Hoe kom je er?

De nachttrein Amsterdam-Zurich doet 11,5 uur over de reis (vanaf 38 euro, ligplaatsen vanaf 50 euro).

Waarom wil je er naartoe?

Christine Syrad noemt Zürich een stad van verborgen schatten. ‘Op het eerste gezicht is dit een schone bankenstad met Porsches. Als je beter kijkt, zie je een ondernemende stad met een ruig randje. Met een grote muziekscene, opvallend veel filmhuizen, behoorlijk wat krakers, veel creatieve types en een populatie rijke hipsters. Het is een goeie plek in de zomer. Op een strand na heeft Zürich alles: bergen, wijngaarden, een meer, een rivier, fietspaden.’

Wat kun je er doen?

De sprookjesachtige, op Japanse strips geïnspireerde tearoom van Sara Hochuli, een mangatekenaar en taartdesigner, is een begrip in Zürich, aldus Syrad. ‘Les Gourmandises de Miyuko staat vol met haar fabelachtig versierde taarten. Je staat verbaasd over de grote keus aan glutenvrij, veganistisch en lactosevrij gebak. En de groenetheetruffels. Kippenvel, zo lekker. Ook een fijne plek is Eisenhof. Niet te hip. Gewoon een lekker traditioneel Zwitsers restaurant met zes soorten rösti en formicatafels’.