Stadsgids Vincent de Kort: Russen doen alles met passie, dat voel je in Sint-Petersburg

‘Overweldigend, romantisch en bijzonder’, Sint-Petersburg heeft een speciale plek in het hart van Vincent de Kort. ­Hij dirigeert overal ter wereld bij ­internationale orkesten. De Kort was drie seizoenen juryvoorzitter van de AvroTros-dirigeercompetitie Maestro en leidt met bandoneonist Carel Kraayenhof een project rond de 100ste geboortedag van tangocomponist Astor ­Piazzolla. Sinds 2015 wordt De Kort geregeld als gastdirigent gevraagd in het ­legendarische zachtgroene ­Mariinskitheater in de Russische stad aan de Neva. ‘Ik heb een tijd in Sint-Petersburg gestudeerd’, zegt hij. ‘Wat een stad, een heel andere wereld. Alle grote namen uit de kunst hebben hier rondgelopen, Tsjaikovski, Sjostakovitsj, Dostojevski, Noerejev, ik ken geen plek waar het gevoel van culturele rijkdom zo groot is als hier. Russen hebben zoveel geschiedenis en doen alles met passie en dat voel ik overal, in de cafés, in de theaters.’

Drie voorstellingen tegelijk

Vincent de Kort: ‘Het Mariinskitheater is zo’n mooi historisch opera- en ballettheater. Bijzonder om in het Mariinski te mogen dirigeren. Het is heel groot, soms zijn er drie voorstellingen in verschillende zalen op dezelfde avond. Opera is hier minder elitair, Russen nemen hun kinderen vaak mee, zitten met de hele familie in de zaal. En de week daarna komen ze weer. Iedereen kent Madama Butterfly en De Notenkraker. Nu moet ik wel zeggen dat de tarieven voor inwoners lager zijn dan voor toeristen.’

Mariinskitheater, Theaterplein 1, Театральная пл., 1

Krakende planken

‘Het conservatorium is een tijd mijn thuis geweest. Om daar door de gangen te lopen, in de voetsporen van al die beroemde musici en dan tussen de kieren van de krakende planken naar beneden te kijken. Ik kreeg les van dirigent en pedagoog Ilja Musin. Dat is een enorm voorrecht geweest. Musin had nog samen met zijn vriend Sjostakovitsj vierhandig toelatingsexamen gedaan voor componist Rimski-Korsakov. Het was keihard werken en we ploegden elke ochtend door een halve meter sneeuw naar de les en dronken goedkope wodka, maar wat een romantische tijd.’

Conservatorium, Theaterplein 2, Театральная пл., 2

Icoon

‘Sint-Petersburg is in 1703 door Peter de Grote gesticht. Hij liet de Petrus- en Pauluskathedraal bouwen, met een door een Nederlandse architect ontworpen klokkentoren en lange torenspits. Een prachtige kerk. Deze stad heeft veel bijzondere kerken. Ik ga graag bij de Kazankathedraal naar binnen om achter in de rij aan te sluiten voor de beroemde icoon van de Moeder van Kazan. De icoon wordt door iedereen gekust. Dat dat al een paar honderd jaar gebeurt, vervult me met eerbied.’

Kazankathedraal, Kazanplein 2, Казанская пл., 2

Ochtendwodka

‘Grand Hotel Europe zit tegenover de Filharmonie, waar veel Russische meesterwerken in première zijn gegaan, heilige grond voor mij. Het hotel is fantastisch, met die prachtige eetzaal, die doet denken aan de grand cafés van Wenen en Praag. In Hotel Europe wordt de Russische keuken op z’n best geserveerd: kaviaar, beef stroganoff, borsjt en mijn favoriet: blini’s. Als ik in Rusland om 11 uur ’s ochtends een meeting heb, komt meteen de wodka op tafel. Eerst wordt er op meneer 1 geproost, een half uur later op mevrouw 1 en nog weer later op meneer 2, enzovoorts. Gelukkig zijn er ook altijd hapjes bij, anders zou ik tegen twaalven geen normale zin meer uit kunnen brengen.’

Grand Hotel Europe, Michailovskajastraat, Михайловская ул., 1/7

Rembrandts boven en onder elkaar

‘De Hermitage is een wereld op zich. Je kunt er een week rondhangen. Ik vind het leuk dat de Rembrandts helemaal niet chic zijn opgehangen, maar allemaal bij elkaar en onder en boven elkaar. Ik ben ook altijd onder de indruk van het grote Paleisplein voor de Hermitage. Een spectaculair plein. Wat kan een mens zich daar klein voelen.’

Hermitage, Paleisplein 2, Дворцовая пл., 2

Berken (1)

‘Toen ik in Rusland studeerde, woonde ik op een piepklein kamertje bij een gezin waarvan de vader landschapsschilder was. Hij schilderde alleen maar berkenbossen. Het huis hing vol berkenschilderijtjes. Ik weet nog dat ik ’s avonds in de vrieskou op het balkonnetje stond en uitkeek op de machtig brede Neva, waarop grote vrachtschepen voorbijvoeren. En aan de linkerkant lag de Hermitage. Bij de Petrus- en Paulusvesting, bij de obelisk en de brug naar de Hermitage, heb je ook zo’n waanzinnig uitzicht over de rivier en de hele stad.’

Bij de obelisk ter nagedachtenis aan de opgehangen Decembristen, Kronverkskaja Naberezhnaja, 3А, Кронверкская наб., 3А

Berken (2)

‘Dit trendy, lichte Italiaanse restaurant in een souterrain, is het nieuwe restaurant van chef-kok Arslan Berdiev, ook van restaurant Birch, betulla betekent ‘berk’ in het Italiaans. Osteria Betulla heeft Sint-Petersburg echt veroverd. Het zit weken van tevoren vol. Reserveren moet.’

Osteria Betulla, 9-Ya Sovetskaja Ulitsa, 1, 9-я Советская ул., 1

Graven van grote Russen

‘Aan het eind van de Nevski Prospekt, de lange straat die de stad helemaal doorkruist, ligt het Père Lachaise van Sint-Petersburg, de Tichvin-begraafplaats. Een mooi, sereen, maar ook dramatisch kerkhof met beelden en monumenten. Op Tichvin liggen veel bekende Russen begraven: Dostojevski, Moessorgski, Tsjaikovski.’

Tichvin begraafplaats, bij het Alexander Nevskiklooster, Nabereznaja reki Monastirki, 1, наб. реки Монастырки, 1

Brug en vlam

‘Sint-Petersburg heeft ook een moderne kant. Ik ben wel eens met een vriend in een van de Witte Nachten, de zomerse nachten waarin het nauwelijks donker wordt, over de Grote Petrovskibrug gereden. Het is een spectaculaire brug over het water, langs hoge gebouwen en een nieuw gebied van de stad. Daar staat ook de wolkenkrabber van gasbedrijf Gazprom, het hoogste gebouw van Rusland, gebouwd in de vorm van een puntige vlam.’

Grote Petrovskibrug, Большой Петровский мост