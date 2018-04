Slapen ín de duinen

'Echt, ons verblijf in de Zeeuwse badplaats Zoutelande heeft helemaal niks te maken met de laatste hit van Bløf, maar alles met onze nieuwsgierigheid naar hotel Tien Torens. Dit in de duinen verstopte hotel opende vorige maand zijn deuren en lift meteen mee op het succes van het nummer. Hoewel het met de bezongen gammele, oude strandtent weinig van doen heeft.



Architect Timko Lokerse ontwierp een zelfvoorzienend, slim gebouw vermomd als duin. Het hotel is bedekt met helmgras, dat er niet alleen bijzonder uitziet, maar ook zorgt voor isolatie. De balkonoverkappingen zijn zo gepositioneerd dat ze in de winter de zon naar binnen laten schijnen en in de zomer zorgen voor verkoelende schaduw. De zonnepanelen doen de rest.



Van binnen is de inrichting eenvoudig: veel beton en een paar designstukken van het Duitse label Rolf Benz. De enorme raampartijen bieden genoeg aankleding: zicht op de duinen, het uitgestrekte Walcheren en, voor wie het geluk heeft in het penthouse te verblijven, de zee.



De architect heeft nog iets slims bedacht: de kamers zijn in clusters ingedeeld. Met de tussendeuren op slot zijn het individuele hotelkamers, met de deuren open worden de kamers plotseling ruime gezinsappartementen, waarbij er altijd één kamer is met een keuken en een woonkamer. Want hoe modern dit hotel ook is, Zoutelande blijft toch een gezinsoord.



Duinhotel Tien Torens, kamers vanaf euro 125 per nacht. duinhoteltientorens.nl