Skiën bij de boer, het is heerlijk in Italië

Skiën? Graag, maar liever niet vanuit een betondorp in de Franse Alpen (al heeft het ontegenzeggelijk z'n voordelen om zo vanuit het appartementencomplex de skilift in te stappen). Slapen op de boerderij in Süd-Tirol - dat is dus Italië -, daar gaat onze voorkeur naar uit. Niet omdat we hele dagen willen helpen met koeien melken en de stal aanvegen, want wintersport is wintersport dus de dagen brengen we door op de piste, maar omdat zo'n boerderij-accommodatie nu eenmaal iets hééft. Rondscharrelende kippen op het terrein, bijvoorbeeld, dus verse eieren bij het ontbijt. Een boerin om een praatje mee te maken en jam en speck van te kopen, allebei huisgemaakt. Een balkon met houtsnijwerk en uitzicht op de Dolomieten, waar 1200 kilometer piste lonkt, waaronder de beroemde Sella Ronda-skitour.



De boerenbelangenorganisatie Roter Hahn in Süd-Tirol biedt op de website een overzicht van alle boerenbedrijven die een (of meerdere) appartement(en) verhuren. Er is een 'sterrensysteem', maar dan met bloemen: één bloem is eenvoudig, vijf bloemen is luxe. Zo'n luxe appartement kan zomaar voorzien zijn van designmeubels en een strakke badkamer, want de rijke Tiroler boeren investeren flink in hun chalets. Maar ook wie bij een keuterboer met één bloempje boekt, zit er meestal prettig betonarm bij.



