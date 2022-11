Sevilla: groot en warm, met een groot hart voor flamenco

Beeld Joost Stokhof

Hij was nog maar 18 toen hij door Zuid-Spanje reisde om flamencogitarist te worden. Joes Wieggers was gegrepen door flamenco, de muziek van overgave en melancholie en van de pijn van het volk. Het was nogal wat voor een gewone Eindhovense jongen: professioneel gitaar spelen in Andalusië, de bakermat van de flamenco. Maar Wieggers had het in zich. Hij speelde en leerde overal, kreeg les van grootmeester Paco Peña en masterclasses van grootheden als Tomatito en Dani de Morón. Ook speelde hij een tijd met Rubén Lara in een dorp bij Málaga. Inmiddels voelt Joes, 25 nu, zich Andalusiër. Hij woont alweer een jaar of twee in Sevilla, de grootste stad van Zuid-Spanje, waar hij op peñas en feesten speelt. ‘Sevilla is een goeie stad hoor, groot, warm en vooral dynamisch. Al zit ik eerlijk gezegd veel thuis te spelen en uren te oefenen, flamenco is moeilijk. De rechterhand van een flamencogitarist moet ongelooflijke dingen kunnen.’

Leeuwenplein

Joes Wieggers: ‘Ik woon bij Alameda de Hércules, niet ver van het centrum. Alameda is een brede laan en een groot langwerpig plein tegelijk. Het is een mooi plein met bomen en bankjes waar altijd mensen rondhangen, met veel bars en restaurants langs de zijkant, vooral ’s avonds komt alles daar tot leven. Op het plein staan al eeuwen vier hoge zuilen met beelden van Hercules, Julius Caesar en twee leeuwen. Het zijn de leeuwen van de regio Castilla y Léon, waarvan er een terugkomt in de Spaanse vlag.’

Alameda de Hércules

De zittende reiziger

‘Na de siësta, zo rond 6 uur – de middag duurt in Sevilla tot een uur of 9 ’s avonds – loop ik bij mij om de hoek naar El Viajero Sedentario, de zittende reiziger. Dit is zo’n Europees koffietentje, waar de Nederlander in mij zich even kan laven aan goeie koffie en een stuk zelfgebakken taart. Daar kijk ik na een dag studeren echt naar uit. El Viajero is trouwens ook een boekencafé, met een gevulde boekenkast en tweedehands boeken die te koop zijn.’

El Viajero Sedentario, Alameda de Hércules 77

Quesadilla, tostada, botana

‘Mijn favoriete restaurant in Sevilla is Mano de Santo, weer midden op de Alameda de Hércules. Geen Spaanse keuken, maar een taqueria, een Mexicaans restaurant. Quesadilla’s, taco’s, tostada’s, botana’s, ze zijn hier allemaal even lekker en ik vind het prettig dat bij Mano de Santo genoeg keus is zonder vlees.’

Mano de Santo, Alameda de Hércules 90

Jammen

‘Alameda de Hércules is ook vergane glorie, vroeger werd er veel flamenco gespeeld, er staan nog stoere beelden van een stierenvechter en een flamencozangeres, maar dat is niet meer. Er is wel iets anders voor in de plaats gekomen, nu bloeit hier het alternatieve muziekcircuit. In de Taberna Ámina bijvoorbeeld, een ontmoetingsplek voor jonge muzikanten. Elke woensdag en zaterdag wordt er muziek gemaakt en gejamd tot diep in de nacht. Heerlijk om daar te komen na een lange dag studeren, om te luisteren, mee te spelen en om de dag even weg te relativeren. Het is ook een galerie.’

Galería Taberna Ánima, Calle Miguel del Cid 80

Over de brug naar Triana

‘Op een warme avond wandel ik vaak van Macarena, over de Puente Isabel II, naar de andere kant van de Guadalquivir, naar Triana, van oudsher de wijk van de belangrijke zigeunerfamilies binnen de flamenco. Het is best een stuk lopen. Er loopt een pad langs de rivier, waar wordt gewandeld, gefietst, geroeid, geslenterd. Mijn wijk Macarena is een echte Sevillaanse volkse wijk, en Triana net zo goed. Triana was altijd een van de centra van de flamenco. Dat voel je daar nog steeds.’

In de schaduw van de kerk

‘Een fijne bar in Triana, in de schaduw van de kerk ernaast, is Bar Santa Ana. Het is een typisch Spaanse tent met tegeltjes en heiligenschilderijen aan de muur. Iedereen kent elkaar en het eten is er goed en goedkoop, fijne gazpacho of een portie espinacas con garbanzos, spinazie met kikkererwten.’

Bar Santa Ana, Calle Pureza 82

Peña en tablao

‘In Sevilla zijn verschillende plekken waar flamenco wordt gespeeld. Tablaos zijn vooral gericht op dans, in de peñas, verenigingen met leden, ligt de nadruk over het algemeen meer op het begeleiden van zang. De zang is mijn terrein en dan het liefst de meer traditionele flamenco. In de Peña Torres Macarena heb ik mooie muzikale momenten beleefd, een geweldige ontmoetingsplek van bekende muzikanten. En buitenstaanders kunnen er kaartjes voor kopen. Eerst wat eten op de mooie patio en dan een optreden zien. Woensdagen en vrijdagen staan in het teken van dans, de zaterdagavond is meer voor zang.’

Peña Cultural Flamenca Torres Macarena, Calle Torrijiano 29

Kunst (af)kijken

‘Het is een groot misverstand dat de toeristische Tablao-shows niet goed zouden zijn. Bij Tablao Flamenco Los Gallos in Santa Cruz treden gewoon de beste zangers, dansers en gitaristen op van de regio. Los Gallos is een van de oudste shows van Sevilla en van Spanje. Ik ga hier zelf met plezier naar toe om de kunst af te kijken.’

Tablao Flamenco Los Gallos, Plaza de Santa Cruz 11

Kolenschuurtje

‘Een Tablao waar ik zelf nogal eens speel. La Carbonería was vroeger een kolenmagazijn en is nog steeds een beetje een schuurtje en informeler dan andere Tablaos. Er wordt om te beginnen al geen entree gevraagd. La Carbonería heeft een leuke sfeer en zit zomaar vol, maar met wat inschikken passen er wel honderdvijftig mensen aan die lange tafels. Natuurlijk worden er tapas en glazen wijn geserveerd. Dit is Spanje.’

La Carbonería, Calle Céspedes 21 A