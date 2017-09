Seoul laat zich van een groenere kant

Met de Olympische Winterspelen (in het Zuid-Koreaanse bergdorp Pyeongchang) in aantocht laat de naburige miljoenenhoofdstad Seoul zich van een groenere kant zien. Pronkstuk is Seoullo 7017, een verhoogde snelweg naast het centraal station, door de Nederlandse architect Winy Maas omgetoverd tot een stadspark à la High Line in New York. Hoog boven de auto's en stadsbussen wandel je tussen lavendel en forsythia met uitzicht op de wolkenkrabbers. In de zomer drink je er ijskoffie, in de winter snel je naar het aangebouwde foodcourt. 's Avonds kopieert het pad zijn omgeving als neonlicht de 645 plantenbakken verlicht. Meer nieuwe stadsnatuur vind je halverwege Gwanghwamun, de boulevard waar vorig jaar miljoenen Koreanen demonstreerden tegen ex-president Park Geun-hye. Hier ontspringt het vergeten Cheonggyecheon-riviertje, dat in 2005 werd opgeknapt. Het effect van een groene oase wordt versterkt doordat de stroom en de boulevard onder straatniveau liggen, waardoor je de mensenmassa's kwijt bent. In de winter is het stroompje het decor voor kilometerslange lichtkunst.